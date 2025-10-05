عکس: انهدام ۸ تن مواد مخدر در البرز

مراسم امحای ۸ تن و ۵۴۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روان‌گردان و ۲ هزار و ۴۷۵ کیلوگرم مواد پیش‌ساز متادون، روز یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور سردار هواوند، فرمانده فراجا در استان البرز، و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد. در این مراسم، محموله‌های کشف‌شده به‌طور کامل به آتش کشیده شد.