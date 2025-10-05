رکوردشکنی دوباره‌ تیلور سویفت

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، آلبوم جدید تیلور سویفت با عنوان «زندگی یک شوگرل» توانست جایگاه دوم بزرگترین فروش روز اول آلبوم در تاریخ مدرن موسیقی را به خود اختصاص دهد. در نخستین روز انتشار، ۲.۷ میلیون نسخه فیزیکی و دیجیتال از این آلبوم فروخته شد که رکورد شخصی جدیدی برای این خواننده و ترانهسرا به شمار میرود.
بر اساس گزارش مجله بیلبورد که دادههای مؤسسه لومینیت را نقل کرده است، این رقم تنها با رکورد آلبوم «۲۵» از ادل قابل مقایسه است که در مدت مشابه، ۳.۳۷۸ میلیون نسخه فروش داشت.
دوازدهمین آلبوم استودیویی تیلور سویفت همچنین رکورد فروش بیشترین تعداد نسخه وینیل در یک هفته را شکست؛ با فروش ۱.۲ میلیون نسخه. رکورد پیشین نیز در سال ۲۰۲۴ و با انتشار آلبوم «بخش شاعران شکنجهشده» توسط خود سویفت، با ۸۵۹ هزار نسخه در همان بازه زمانی ثبت شده بود.
در کنار این موفقیت چشمگیر، تیلور سویفت امروز اعلام کرد که ۸ ترک آکوستیک جدید به آلبوم افزوده خواهد شد. این قطعات از طریق چهار نسخه محدود CD در وبسایت رسمی او برای مدت ۲۴ ساعت عرضه میشوند.
سویفت در پست اینستاگرامی خود نوشت:«این را بگذارید زیر عنوان “بهترینها را برای فینال نگه دار”... فکر میکنم لحظات مورد علاقهام در تور، سورپرایزهای آکوستیک بودند. بنابراین دوباره با مکس و شلبک به استودیو برگشتم تا نسخههای آکوستیک و بدون تنظیم چند تا از آهنگهای شوگرل را با وکال و تنظیم کاملاً جدید ضبط کنم! بیصبرانه منتظرم تا شما هم بشنوید.»