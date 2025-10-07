En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سایپا ای که یک روزی زانتیا مونتاژ می کرد!

کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه

کوییک سال‌هاست یکی از پایه‌های اصلی محصولات اقتصادی سایپا به شمار می‌رود. خودرویی که بر پایه پلتفرم قدیمی X۲۰۰ ساخته شده و در واقع ادامه‌دهنده نسل تیبا و ساینا محسوب می‌شود. حالا سایپا تصمیم گرفته بدون هیچ تغییر ظاهری یا ساختاری، تنها با نصب یک پیشرانه جدید به نام M۱۵i، محصول آشنا و پرتیراژ خود را کمی تازه‌تر کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۰۶
| |
3 بازدید
 
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
به گزارش تابناک ؛ اگر بخواهیم از نگاه خریدار به بازار خودرو‌های اقتصادی ایران نگاه کنیم، سایپا کوییک یکی از تکراری‌ترین و در عین حال پرحضورترین چهره‌هاست. خودرویی که سال‌هاست با چهره تقریباً ثابت، کیفیتی متوسط و امکاناتی معمولی در خط تولید حضور دارد، اما همچنان فروش بالایی را تجربه می‌کند. با این حال، در جدیدترین اقدام، سایپا تصمیم گرفته کوییک را به موتور جدیدی با کد M۱۵i مجهز کند؛ پیشرانه‌ای که پیش‌تر در سهند و اطلس هم به‌کار رفته بود و حالا پایش به این هاچ‌بک کوچک هم باز شده است.
 
در ظاهر شاید همه‌چیز مثل قبل باشد؛ همان بدنه، همان فرم چراغ‌ها و همان طراحی داخلی تکراری. اما زیر کاپوت، داستان کمی فرق کرده است. موتور جدید M۱۵i را باید نسخه‌ی ارتقا یافته همان پیشرانه قدیمی M۱۵ دانست؛ همان موتوری که در واقع ریشه‌اش به پراید بازمی‌گردد، اما حالا با تغییرات جدی‌تر به میدان آمده است.
 
در این پیشرانه جدید، نسبت تراکم افزایش یافته، زاویه پاشش انژکتور‌ها تغییر کرده و مهم‌تر از همه، فناوری CVVT یا همان زمان‌بندی متغیر سوپاپ‌ها به آن افزوده شده است. نتیجه این تغییرات هرچند روی کاغذ چندان چشمگیر نیست – افزایش قدرت از ۸۷ به ۹۰ اسب بخار و گشتاور از ۱۲۸ به ۱۳۷ نیوتون‌متر –، اما در عمل، هنگام رانندگی می‌توان تفاوت را حس کرد.
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
 
با اولین فشردن پدال گاز، کوییک جدید واکنش سریع‌تری دارد. به‌ویژه در شروع حرکت و هنگام سبقت، کشش موتور قابل‌قبول‌تر است و صدای آن نسبت به قبل نرم‌تر و کنترل‌شده‌تر شده. البته نباید انتظار معجزه داشت؛ این موتور هنوز هشت‌سوپاپه است و در سربالایی‌ها یا زمان روشن بودن کولر، افت توان محسوس است. با این حال، برای خودرویی در این بازه قیمتی، همین مقدار بهبود هم می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
 
از دیگر نکات مثبت این پیشرانه، کاهش جزئی مصرف سوخت و آلایندگی آن است. موتور M۱۵i توانسته استاندارد آلایندگی یورو ۵ را پاس کند و حتی قابلیت ارتقا به یورو ۶ را نیز دارد. این موضوع نشان می‌دهد مگاموتور (زیرمجموعه فنی سایپا) بالاخره در مسیر بهبود کیفیت فنی گام‌های مثبتی برداشته، هرچند هنوز فاصله زیادی تا استاندارد‌های جهانی وجود دارد.
 
بحث و  سؤال اصلی اینجاست که آیا این تغییر موتور واقعاً می‌تواند کوییک را در نگاه خریدار جذاب‌تر کند؟ پاسخ، هم بله است و هم نه. از یک طرف، این موتور جدید رانندگی بهتری ارائه می‌دهد و در عین حال قیمت آن با مدل‌های قدیمی تفاوت چندانی ندارد. مثلاً نسخه‌ی کوییک GXL با موتور جدید در بازار حدود ۶۳۰ میلیون تومان قیمت دارد که تقریباً هم‌سطح کوییک S (با موتور قدیمی) است؛ بنابراین از دید اقتصادی، انتخاب نسخه‌ی جدید منطقی‌تر است.
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
از سوی دیگر، باید گفت سایپا هنوز همان سیاست قدیمی خود را در تولید خودروهایش دنبال می‌کند؛ یعنی ایجاد تغییرات کوچک و محدود روی یک پلتفرم تکراری، بدون ارائه محصولی واقعاً جدید. پلتفرم X۲۰۰ که اساس تولید تیبا، ساینا، سهند و کوییک است، بیش از یک دهه عمر دارد. این پلتفرم در اصل توسعه‌یافته‌ی پلتفرم پراید است، و هرچقدر هم در ظاهر و موتور تغییر کند، همچنان محدودیت‌های ساختاری خودش را دارد.
 
سایپا طی سال‌های اخیر به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه یک پلتفرم تازه، ترجیح داده با تغییر چهره سپر، چراغ، داشبورد و افزودن چند آپشن مثل دی‌لایت یا مانیتور لمسی، مدل‌های جدیدی را معرفی کند. نتیجه این سیاست، تولید انبوهی از تیپ‌ها و مدل‌های مشابه است که در عمل تفاوت چندانی با هم ندارند. از کوییک دنده‌ای و اتومات گرفته تا کوییک S، GX، GXH و GXR — همگی از یک قالب و ساختار فنی مشترک استفاده می‌کنند. این روند شاید در کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های تولید مفید باشد، اما در بلندمدت باعث دل‌زدگی بازار و افت اعتماد مصرف‌کننده می‌شود.
 
در واقع، سایپا در حال بازی با ظاهر است، نه محتوا. مردم با دیدن نام‌های جدید یا تغییرات جزئی روی سپر و چراغ، تصور می‌کنند خودروی متفاوتی تولید شده، در حالی که زیر این پوسته هنوز همان موتور قدیمی و همان پلتفرم محدود وجود دارد. حتی همین موتور M۱۵i هم، هرچند ارتقا یافته، اما اساساً ادامه‌ی همان مسیر قبلی است، نه جهشی بزرگ به سمت فناوری روز.
 
از طرف دیگر، کیفیت ساخت و مونتاژ در محصولات سایپا هنوز چالش‌برانگیز است. صدای نفوذ باد در سرعت‌های بالا، کوبش تعلیق عقب، و مونتاژ نامتوازن در برخی قطعات داخلی هنوز هم دیده می‌شود. اضافه شدن امکاناتی مانند کنترل پایداری، HSA، تهویه دیجیتال و مانیتور لمسی در نسخه‌های بالاتر قابل‌تقدیر است، اما اینها مشکلات بنیادین خودرو را حل نمی‌کنند.
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
 
از دید خریداران، کوییک موتور جدید شاید بهترین انتخاب در میان مدل‌های فعلی سایپا باشد، اما هنوز فاصله زیادی تا رضایت واقعی وجود دارد. بهبود فنی موتور گامی رو به جلو است، اما زمانی می‌توان از تحول صحبت کرد که سایپا جرأت تغییر اساسی در ساختار پلتفرم خود را داشته باشد. ایجاد ده‌ها تیپ مختلف روی بدنه‌ی تیبا و کوییک شاید در ظاهر تنوع ایجاد کند، اما در واقع تکرار بی‌پایان یک ایده قدیمی است.
 
کوییک موتور جدید، تلاش مثبتی است در مسیری اشتباه
 
 
کوییک موتور جدید را می‌توان محصولی دانست که در دل همان تکرار همیشگی، کورسویی از بهبود را به همراه دارد. رانندگی با آن کمی لذت‌بخش‌تر است، مصرف سوختش کمتر شده و از نظر آلایندگی وضعیت بهتری دارد. اما معلوم نیست سایپا کی میخواهد از تولید  مدل‌های مشابه روی پلتفرم قدیمی دست بکشد و به جای “تغییرات ظاهری”، سراغ “تحول واقعی” برود چیزی که بتواند از نظر ایمنی، راحتی، و حتی زیبایی با خودرو‌های روز منطقه رقابت کند. در غیر این صورت، تغییر نام‌ها و چراغ‌ها نمی‌تواند واقعاً تصویری نو از برند سایپا بسازد..  راحت بگویم  بهترین موتورها با بهترین بازدهی هم در بدنه‌ای تکراری و طراحی فرسوده ، فقط یک بازی تجاری خواهد بود . 
اشتراک گذاری
برچسب ها
کوئیک سایپا موتور مگاموتور خودروسازی پلتفرم ایکس200 سهند شاهین ساینا
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو‌های سایپا یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
تفاهم نامه همکاری مگاموتور و بانک صادرات امضا شد
تصاویر جذاب از کشوری با ۳ پایتخت!
مگاموتور به سمت به روزترين نسل خانواده موتور حرکت کرده است
یک خودروی جدید داخلی در راه است
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا پنجشنبه ۱۹ اسفند
تذکر سازمان بازرسی به سایپا
قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲
«سهند» نام سدان جدید سایپا/ پیکاپ جدید شهری سایپا «سپهر» نام‌گذاری شد/ شاهين و آريا CVT به بازار مي‌آيند/ عرضه ساینا و کوییک GX با موتور ارتقاء یافته/ درج نام محصول در بدنه خودروهای تولیدی سایپا به زبان فارسی
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲
قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه یک آذر ۱۴۰۲
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
تولید نسل جدید خانواده موتور در شرکت مگاموتور/ تغییر نسل موتورهای قدیم به جدید برای اولین بار در گروه سایپا صورت گرفته است/ طی سه سال؛ خطوط اصلی تولید خانواده موتورهای مدرن در سایت جدید شرکت مگاموتور نصب و ۸۰ درصد ساخت داخل می شود
شاهین‌ ثبت‌نام کنید، برای اطلس پول بریزید و کوییک بگیرید!
شاهکار سایپا؛ افزایش قیمت کارخانه‌ای ساینا؛ ماهی دو سه بار
قیمت محصولات سایپا امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
دریافت مجوز بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات مگاموتور
پیش‌فروش خودرو‌های خیالی سایپا
انتقاد روس‌ها از سطح پایین ایمنی خودروهای ایرانی!
مگاموتور؛ موفق به اخذ گواهینامه تائیدیه دانش بنیان شد/ کاهش قیمت و افزایش کیفیت در محصولات آتی/ مگاموتور؛ اولین شرکت تولیدی قوای محرکه است که دانش بنیان شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۷ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۰ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۸ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ae2
tabnak.ir/005ae2