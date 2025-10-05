داستان این برند در سال ۱۳۴۲ و با بنیانگذاری استاد حسین فرجی آغاز شد؛ جایی که او نخستین کارگاه خود را با نام «صنعت چوب در هنر معماری» در تهران راهاندازی کرد.
از همان سالها، استاد فرجی بهعنوان پیشگام اولینها در صنعت مبلمان ایران شناخته شد.
او نخستین کسی بود که سبکهای فرانسوی مانند مبل برژه، پشت تخت فرانسوی، مبلمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم را به ایران آورد و ایرانیزه کرد. همچنین نخستین نمونههای مبلمان اتریشی و اولین استفاده از ورق طلا در مبلمان ایرانی نیز به دست او اجرا شد. چنین نوآوریهایی باعث شد برند فرجی نه تنها در میان خانوادههای ایرانی، بلکه در پروژههای ملی و بینالمللی نیز بهعنوان نامی معتبر مطرح شود.
اکنون این مجموعه با نام جدید گالری هنر برتر فرجی مسیر خود را ادامه داده و با تکیه بر تجربه، دانش و هنر روز، بار دیگر جایگاه پیشروی خود را در بازار تثبیت کرده است.
مبلمان سلطنتی ایتالیایی باروک (محصول گالری فرجی) ورق طلا ایتالیایی و پارچه تمام گل داماسک ترکیه ای
اولین ها در ایران توسط پدر صنعت مبل ایران
گالری فرجی در طول تاریخ فعالیت خود همواره پیشگام بوده و نوآوریهای متعددی را در صنعت مبلمان ایران رقم زده است. از جمله:
استاد حسین فرجی، که از او بهعنوان پدر صنعت مبلمان ایران یاد میکنند، بیش از شش دهه پیش با هنر و دقتی کمنظیر، مسیر این صنعت را متحول ساخت و پایههای برندی ماندگار را بنا نهاد. پس از درگذشت ایشان، هدایت مجموعه به مهندس مریم فرجی، با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشتهای مرتبط و تجربهای حرفهای، سپرده شد تا میراث پدر را با همان کیفیت، ظرافت و دقت تداوم بخشد.
این سابقه درخشان سبب شده نام «فرجی» بهعنوان برندی صاحبسبک و مرجع در طراحی مبلمان لوکس شناخته شود.
مبلمان باروک ایتالیایی برای خانه و اداره
اگر بخواهیم یکی از شاهکارهای این برند را نام ببریم، بیتردید باید به مبلمان باروک ایتالیایی اشاره کنیم. سبکی پرشکوه، سلطنتی و پر از جزئیات هنری که با تلفیق چوب وارداتی راش باکیفیت، ورق طلای ایتالیایی و پارچه گل داماسک نفیس ساخته میشود.
این مبلمان برای سالنهای متوسط تا بزرگ طراحی شده و تمام اجزاء آن از بهترین متریال خارجی تهیه شدهاند. برخلاف بسیاری از برندها که برای کاهش هزینه از ترکیب پارچههای ساده و گلدار استفاده میکنند، در محصولات باروک فرجی، تمام اجزاء با پارچه گل داماسک اجرا شدهاند؛ انتخابی که نشاندهندهی اصالت و لوکس بودن کالاست.
مبلمان اداری فرانسوی با رنگ چوب سبز و طلاکاری ایتالیایی با روکش و صفحات میز چرمی طبیعی
ویژگیهای بارز مبلمان باروک فرجی:
این سبک مبلمان ایتالیایی در دو شاخهی اصلی تولید میشود:
مبلمان باروک فرجی انتخابی شایسته برای فضاهای بزرگ با سقفهای بلند است؛ آثاری پرشکوه و فاخر که روحی سلطنتی را به خانه میبخشند. این مجموعه با الهام از جلوههای درخشان هنر ایتالیایی در دوران باشکوه باروک، با ظرافتی بینظیر آراسته شده است. نقشپردازی گلهای طلایی با استفاده از ورق طلای وارداتی ایتالیا، در کنار پارچههای ساتن ابریشمبافت ترکیهای، جلوهای خیرهکننده و نفیسی به این مبلمان بخشیده که آن را در زمره ارزشمندترین انتخابهای کلاسیک قرار میدهد.
از سوی دیگر در برند مبلمان فرجی همیشه چندین ست کامل رنگ و پارچهشدهی باروک در گالری موجود است که امکان تحویل فوری به مشتریان را فراهم میکند؛ مزیتی کمیاب در بازار مبلمان ایران که فقط این مزیت را در برندهای قدیمی و پرقدرت می شود مشاهده کرد.
لوکس بودن فقط به خانه محدود نمیشود؛ گالری فرجی در حوزهی مبلمان اداری کلاسیک نیز پیشتاز است. طراحیهایی که تلفیقی از چوب و چرم طبیعی هستند و برای فضاهای رسمی و مدیریتی سطح بالا به کار میروند.
سه سبک شاخص در این مجموعه بیش از همه شناخته شدهاند:
هر یک از این ستها علاوه بر زیبایی و جلوهی سلطنتی، از متریال بسیار باکیفیت ساخته شدهاند و برای سالها دوام تضمینشده دارند.
نمونهای از این طراحی را میتوانید در صفحه مبلمان اداری فرانسوی سلطنتی که با سبک لویی 15 طراحی شده را ببینید و خرید کنید.
مبلمان فرانسوی؛ تکمیلکنندهی مجموعه لوکس فرجی
در کنار باروک ایتالیایی، مجموعهای ارزشمند از مبلمان فرانسوی کلاسیک شامل سبکهای لویی پانزدهم و شانزدهم، برژه و مدلهای پشت تخت نیز در گالری هنر برتر فرجی ارائه میشود. این ترکیب باعث شده مشتریان بتوانند میان شکوه باروک ایتالیایی و ظرافت کلاسیک فرانسوی انتخابی متناسب با سلیقه و فضای خود داشته باشند.
در کنار باروک ایتالیایی، همچنان یکی از شاخصترین افتخارات این برند، معرفی مبلمان فرانسوی به ایران است. سبکهای کلاسیک فرانسوی، از جمله برژه، لویی پانزدهم، لویی شانزدهم و ریژانس، برای اولین بار توسط استاد فرجی ایرانیزه شدند.
این مبلمان با طراحیهای پرجزئیات، منبتکاری ظریف و تلفیق پارچههای لوکس، به نمادی از ظرافت و اصالت در دکوراسیون داخلی ایرانی تبدیل شدند. امروزه نیز گالری هنر برتر فرجی همچنان مرجع خرید مبلمان فرانسوی لوکس در ایران است؛ جایی که مشتری میتواند در میان رنگها و پارچههای متنوع، انتخابی کاملاً شخصیسازیشده داشته باشد.
اعتبار یک برند فقط در فروش محصولات لوکس خلاصه نمیشود؛ بلکه در پروژههایی که به آن سپرده میشود معنا پیدا میکند. گالری فرجی از همان سالهای نخست توانست در پروژههای ملی نقشآفرینی کند.
دو نمونهی شاخص آن عبارتند از:
مبلمان اداری سلطنتی ایتالیایی باروک و مبل فرانسوی فرجی در کاخ نیاوران
علاوه بر این، تجهیز بخشهایی از کاخ سعدآباد برای اجلاس سران عدم تعهد، دکوراسیون وزارت امور خارجه و سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف، و همچنین پروژههای خصوصی در مناطق شاخص تهران از دیگر افتخارات این برند هستند.
قدمت این برند از سال 1348 شمسی، استفاده از بهترین متریال وارداتی، اجرای اولینها در صنعت مبلمان ایران و حضور در پروژههای ملی، همه دلایلی هستند که برند فرجی را به انتخابی ممتاز برای خانوادهها و مجموعههای سطح بالا تبدیل کرده است.
این برند امروز با مدیریت خانم مهندس مریم فرجی، میراث ارزشمند بنیانگذار خود را ادامه میدهد و در عین حال با رویکردی مدرن، پاسخگوی نیازهای مشتریان لوکسپسند در ایران است.
