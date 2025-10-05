در دنیای مبلمان ایران، کمتر برندی توانسته بیش از شش دهه ماندگار بماند و همچنان در جایگاه پیشرو باقی بماند. «مبلمان فرجی» با نام رسمی امروز خود، گالری هنر برتر فرجی، یکی از همین نام‌های استثنایی است.

مبلمان فرجی، میراث پدر صنعت مبل ایران در کاخ‌های نیاوران و سعدآباد

داستان این برند در سال ۱۳۴۲ و با بنیان‌گذاری استاد حسین فرجی آغاز شد؛ جایی که او نخستین کارگاه خود را با نام «صنعت چوب در هنر معماری» در تهران راه‌اندازی کرد.

از همان سال‌ها، استاد فرجی به‌عنوان پیشگام اولین‌ها در صنعت مبلمان ایران شناخته شد.

او نخستین کسی بود که سبک‌های فرانسوی مانند مبل برژه، پشت تخت فرانسوی، مبلمان لویی پانزدهم و لویی شانزدهم را به ایران آورد و ایرانیزه کرد. همچنین نخستین نمونه‌های مبلمان اتریشی و اولین استفاده از ورق طلا در مبلمان ایرانی نیز به دست او اجرا شد. چنین نوآوری‌هایی باعث شد برند فرجی نه تنها در میان خانواده‌های ایرانی، بلکه در پروژه‌های ملی و بین‌المللی نیز به‌عنوان نامی معتبر مطرح شود.

اکنون این مجموعه با نام جدید گالری هنر برتر فرجی مسیر خود را ادامه داده و با تکیه بر تجربه، دانش و هنر روز، بار دیگر جایگاه پیشروی خود را در بازار تثبیت کرده است.

مبلمان سلطنتی ایتالیایی باروک (محصول گالری فرجی) ورق طلا ایتالیایی و پارچه تمام گل داماسک ترکیه ای

اولین ها در ایران توسط پدر صنعت مبل ایران

گالری فرجی در طول تاریخ فعالیت خود همواره پیشگام بوده و نوآوری‌های متعددی را در صنعت مبلمان ایران رقم زده است. از جمله:

تولید نخستین نمونه‌های مبلمان فرانسوی لویی 15 و 16

اولین برندی که ورق طلا را وارد ایران و روی منبت‌کاری برجسته استفاده کرد

طراحی و تولید اولین مدل مبل فرانسوی برژه در ایران

طراحی و تولید اولین مدل مبل پشت تخت فرانسوی و مبل بغل باز فرانسوی در ایران

طراحی و تولید اولین مدل مبلمان اتریشی در ایران

ساخت مبلمان کلاسیک ویژه پروژه‌های ملی و تاریخی نظیر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران

معرفی طراحی‌های اختصاصی در سبک‌های لویی، برژه و پشت تخت‌های فرانسوی

اولین برند مبل ایرانی که 2 جایزه بین المللی کیفیت بنیاد EFMD را از فرانسه دریافت کرد

دارنده بیشترین دفعات نایل آمدن به عنوان برترین تولید کننده مبل کلاسیک ایران

اولین صادر کننده عمده مبلمان به کشورهای عمان، قطر، امارات و کویت

استاد حسین فرجی، که از او به‌عنوان پدر صنعت مبلمان ایران یاد می‌کنند، بیش از شش دهه پیش با هنر و دقتی کم‌نظیر، مسیر این صنعت را متحول ساخت و پایه‌های برندی ماندگار را بنا نهاد. پس از درگذشت ایشان، هدایت مجموعه به مهندس مریم فرجی، با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته‌ای مرتبط و تجربه‌ای حرفه‌ای، سپرده شد تا میراث پدر را با همان کیفیت، ظرافت و دقت تداوم بخشد.

این سابقه درخشان سبب شده نام «فرجی» به‌عنوان برندی صاحب‌سبک و مرجع در طراحی مبلمان لوکس شناخته شود.

مبلمان باروک ایتالیایی برای خانه و اداره

اگر بخواهیم یکی از شاهکارهای این برند را نام ببریم، بی‌تردید باید به مبلمان باروک ایتالیایی اشاره کنیم. سبکی پرشکوه، سلطنتی و پر از جزئیات هنری که با تلفیق چوب وارداتی راش باکیفیت، ورق طلای ایتالیایی و پارچه گل داماسک نفیس ساخته می‌شود.

این مبلمان برای سالن‌های متوسط تا بزرگ طراحی شده و تمام اجزاء آن از بهترین متریال خارجی تهیه شده‌اند. برخلاف بسیاری از برندها که برای کاهش هزینه از ترکیب پارچه‌های ساده و گل‌دار استفاده می‌کنند، در محصولات باروک فرجی، تمام اجزاء با پارچه گل داماسک اجرا شده‌اند؛ انتخابی که نشان‌دهنده‌ی اصالت و لوکس بودن کالاست.

مبلمان اداری فرانسوی با رنگ چوب سبز و طلاکاری ایتالیایی با روکش و صفحات میز چرمی طبیعی

ویژگی‌های بارز مبلمان باروک فرجی:

استفاده از چوب راش وارداتی با دوام بیش از 30 سال

بهره‌گیری از ورق طلای ایتالیایی برای جلوه‌ای اصیل و لوکس

طراحی و منبت‌کاری دقیق با الهام از شاهکارهای باروک اروپا

استفاده از پارچه‌های داماسک و مخمل وارداتی نفیس با نقوش گلدار برجسته

این سبک مبلمان ایتالیایی در دو شاخه‌ی اصلی تولید می‌شود:

مبل باروک خانگی: مناسب برای سالن‌ها، پذیرایی‌ها و فضاهای مسکونی لوکس مبل باروک اداری: ترکیبی از وقار، اقتدار و طراحی هنری برای دفاتر مدیریتی و فضاهای اداری خاص

مبلمان باروک فرجی انتخابی شایسته برای فضاهای بزرگ با سقف‌های بلند است؛ آثاری پرشکوه و فاخر که روحی سلطنتی را به خانه می‌بخشند. این مجموعه با الهام از جلوه‌های درخشان هنر ایتالیایی در دوران باشکوه باروک، با ظرافتی بی‌نظیر آراسته شده است. نقش‌پردازی گل‌های طلایی با استفاده از ورق طلای وارداتی ایتالیا، در کنار پارچه‌های ساتن ابریشم‌بافت ترکیه‌ای، جلوه‌ای خیره‌کننده و نفیسی به این مبلمان بخشیده که آن را در زمره ارزشمندترین انتخاب‌های کلاسیک قرار می‌دهد.

از سوی دیگر در برند مبلمان فرجی همیشه چندین ست کامل رنگ و پارچه‌شده‌ی باروک در گالری موجود است که امکان تحویل فوری به مشتریان را فراهم می‌کند؛ مزیتی کمیاب در بازار مبلمان ایران که فقط این مزیت را در برندهای قدیمی و پرقدرت می شود مشاهده کرد.

مبلمان اداری لوکس؛ از فرانسه تا ایتالیا

لوکس بودن فقط به خانه محدود نمی‌شود؛ گالری فرجی در حوزه‌ی مبلمان اداری کلاسیک نیز پیشتاز است. طراحی‌هایی که تلفیقی از چوب و چرم طبیعی هستند و برای فضاهای رسمی و مدیریتی سطح بالا به کار می‌روند.

سه سبک شاخص در این مجموعه بیش از همه شناخته شده‌اند:

مبلمان اداری فرانسوی با ظاهری ظریف و کلاسیک.

مبلمان اداری انگلیسی با وقار و رسمیت خاص.

مبلمان اداری ایتالیایی باروک با طراحی پرشکوه و طلایی.

هر یک از این ست‌ها علاوه بر زیبایی و جلوه‌ی سلطنتی، از متریال بسیار باکیفیت ساخته شده‌اند و برای سال‌ها دوام تضمین‌شده دارند.

نمونه‌ای از این طراحی را می‌توانید در صفحه مبلمان اداری فرانسوی سلطنتی که با سبک لویی 15 طراحی شده را ببینید و خرید کنید.

مبلمان فرانسوی؛ تکمیل‌کننده‌ی مجموعه لوکس فرجی

در کنار باروک ایتالیایی، مجموعه‌ای ارزشمند از مبلمان فرانسوی کلاسیک شامل سبک‌های لویی پانزدهم و شانزدهم، برژه و مدل‌های پشت تخت نیز در گالری هنر برتر فرجی ارائه می‌شود. این ترکیب باعث شده مشتریان بتوانند میان شکوه باروک ایتالیایی و ظرافت کلاسیک فرانسوی انتخابی متناسب با سلیقه و فضای خود داشته باشند.

در کنار باروک ایتالیایی، همچنان یکی از شاخص‌ترین افتخارات این برند، معرفی مبلمان فرانسوی به ایران است. سبک‌های کلاسیک فرانسوی، از جمله برژه، لویی پانزدهم، لویی شانزدهم و ریژانس، برای اولین بار توسط استاد فرجی ایرانیزه شدند.

این مبلمان با طراحی‌های پرجزئیات، منبت‌کاری ظریف و تلفیق پارچه‌های لوکس، به نمادی از ظرافت و اصالت در دکوراسیون داخلی ایرانی تبدیل شدند. امروزه نیز گالری هنر برتر فرجی همچنان مرجع خرید مبلمان فرانسوی لوکس در ایران است؛ جایی که مشتری می‌تواند در میان رنگ‌ها و پارچه‌های متنوع، انتخابی کاملاً شخصی‌سازی‌شده داشته باشد.

پروژه‌های شاخص؛ از کاخ‌ها تا سفارتخانه‌ها

اعتبار یک برند فقط در فروش محصولات لوکس خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در پروژه‌هایی که به آن سپرده می‌شود معنا پیدا می‌کند. گالری فرجی از همان سال‌های نخست توانست در پروژه‌های ملی نقش‌آفرینی کند.

دو نمونه‌ی شاخص آن عبارتند از:

کتابخانه کاخ سفید سعدآباد با طراحی مهندس آندریف؛ جایی که مبلمان فرجی ترکیبی از هنر ایرانی و معیارهای اروپایی را به نمایش گذاشت.

اقامتگاه ویژه در کاخ نیاوران با طراحی مهندس والاییس؛ پروژه‌ای که نشان داد مبلمان کلاسیک می‌تواند هم‌زمان لوکس، کاربردی و هماهنگ با فرهنگ ایرانی باشد.

مبلمان اداری سلطنتی ایتالیایی باروک و مبل فرانسوی فرجی در کاخ نیاوران

علاوه بر این، تجهیز بخش‌هایی از کاخ سعدآباد برای اجلاس سران عدم تعهد، دکوراسیون وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف، و همچنین پروژه‌های خصوصی در مناطق شاخص تهران از دیگر افتخارات این برند هستند.

چرا گالری هنر برتر فرجی در مبلمان لوکس پیشتاز است؟

قدمت این برند از سال 1348 شمسی، استفاده از بهترین متریال وارداتی، اجرای اولین‌ها در صنعت مبلمان ایران و حضور در پروژه‌های ملی، همه دلایلی هستند که برند فرجی را به انتخابی ممتاز برای خانواده‌ها و مجموعه‌های سطح بالا تبدیل کرده است.

این برند امروز با مدیریت خانم مهندس مریم فرجی، میراث ارزشمند بنیان‌گذار خود را ادامه می‌دهد و در عین حال با رویکردی مدرن، پاسخگوی نیازهای مشتریان لوکس‌پسند در ایران است.

👉 برای مشاهده محصولات و آشنایی با تاریخچه کامل این برند، به وبسایت رسمی گالری هنر برتر فرجی مراجعه کنید.

