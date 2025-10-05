En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۴۹۶
بازدید: ۳۰۵۰

عکس: انتخابات جنجالی در سوریه؛ صندوق‌ها برای نمایش یا انتخاب

در نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط بشار اسد، مقامات از «گامی به سوی ثبات» سخن می‌گویند، اما ناظران می‌گویند رأی‌گیری غیرمستقیم و انتصاب یک‌سوم نمایندگان، حاکی از آن است که بازی قدرت هنوز همان است. صندوق‌ها بیشتر ابزار نمایش‌اند تا انتخاب واقعی.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
