عکس: انتخابات جنجالی در سوریه؛ صندوقها برای نمایش یا انتخاب
در نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط بشار اسد، مقامات از «گامی به سوی ثبات» سخن میگویند، اما ناظران میگویند رأیگیری غیرمستقیم و انتصاب یکسوم نمایندگان، حاکی از آن است که بازی قدرت هنوز همان است. صندوقها بیشتر ابزار نمایشاند تا انتخاب واقعی.
برچسبها:عکس خبری انتخابات پارلمانی سوریه
