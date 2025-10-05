به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ حمیدرضا آصفی اظهار کرد: اگر اسرائیل در حال تجهیز خود است، طبیعی است که مسئولین و نیروهای نظامی ما در آماده باش کامل باشند و خود را تقویت کنند و این موضوع یک طرفهای نیست.
وی تصریح کرد: ما بار اول در حالت غافلگیری قرار گرفتیم و در حین مذاکره به خاک ایران تجاوز کردند و الان هوشیار شدیم، لذا اسرائیل این را در محاسبات خودش میآورد که این دفعه اگر اقدامی کند با شرایط سختتری مواجه خواهند شد.
آصفی ادامه داد: طرف مقابل مذاکره را تخریب کرد و با اروپا مذاکره کردیم، آمریکا تخریباش کرد و با آمریکا مذاکره کردیم، رژیم صهیونی تخریباش کرد.
او در پایان گفت: مذاکره الان مانند ۲ – ۳ هفته پیش نیست و باید شرایط آن فراهم شود و تضمینهای لازم را باید جمهوری اسلامی به دست بیاورد که آیا این مذاکره با هدف رفع مشکلات موجود است یا اهدافی دیگری را دنبال میکند.