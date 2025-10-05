سخنگوی اسبق وزارت خارجه بیان کرد: ما بار اول در حالت غافلگیری قرار گرفتیم و در حین مذاکره به خاک ایران تجاوز کردند و الان هوشیار شدیم، لذا اسرائیل این را در محاسبات خودش می‌آورد که این دفعه اگر اقدامی کند با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ حمیدرضا آصفی اظهار کرد: اگر اسرائیل در حال تجهیز خود است، طبیعی است که مسئولین و نیروهای نظامی ما در آماده باش کامل باشند و خود را تقویت کنند و این موضوع یک طرفه‌ای نیست.

وی تصریح کرد: ما بار اول در حالت غافلگیری قرار گرفتیم و در حین مذاکره به خاک ایران تجاوز کردند و الان هوشیار شدیم، لذا اسرائیل این را در محاسبات خودش می‌آورد که این دفعه اگر اقدامی کند با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد.

آصفی ادامه داد: طرف مقابل مذاکره را تخریب کرد و با اروپا مذاکره کردیم، آمریکا تخریب‌اش کرد و با آمریکا مذاکره کردیم، رژیم صهیونی تخریب‌اش کرد.

او در پایان گفت: مذاکره الان مانند ۲ – ۳ هفته پیش نیست و باید شرایط آن فراهم شود و تضمین‌‌های لازم را باید جمهوری اسلامی به دست بیاورد که آیا این مذاکره با هدف رفع مشکلات موجود است یا اهدافی دیگری را دنبال می‌کند.