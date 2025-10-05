چندی پیش در لیگ تکواندو زنان درگیری رخ داد و حالا تکواندوکار معترض مجبور به عذرخواهی علنی شد. در ابتدای مسابقات جام سفیر، فرشته فتحی و نیوشا شادلو دو نفر از میان ورزشکارانی که در جریان رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر رفتارهایی نامناسب از آن‌ها سر زده بود، در ملأ عام عذرخواهی کردند. آن‌ها با ابراز تأسف از اتفاقات گذشته، تأکید کردند که چنین رفتارهایی دیگر تکرار نخواهد شد و از این پس در چارچوب اخلاق، احترام و اصول جوانمردی تکواندو به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ابتدا درگیری و سپس عذرخواهی این دو تکواندوکار زن را می‌بینید.