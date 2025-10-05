En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 97
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۲۴۵۶
کد خبر:۱۳۳۲۴۵۶
300 بازدید
سوت

لحظات درگیری تکواندوکاران زن و سرنوشت‌شان

چندی پیش در لیگ تکواندو زنان درگیری رخ داد و حالا تکواندوکار معترض مجبور به عذرخواهی علنی شد. در ابتدای مسابقات جام سفیر، فرشته فتحی و نیوشا شادلو دو نفر از میان ورزشکارانی که در جریان رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر رفتارهایی نامناسب از آن‌ها سر زده بود، در ملأ عام عذرخواهی کردند. آن‌ها با ابراز تأسف از اتفاقات گذشته، تأکید کردند که چنین رفتارهایی دیگر تکرار نخواهد شد و از این پس در چارچوب اخلاق، احترام و اصول جوانمردی تکواندو به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ابتدا درگیری و سپس عذرخواهی این دو تکواندوکار زن را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت تکواندوکار لیگ تکواندو زنان ویدیو
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟