عکس: تصاویر منتخب مسابقه عکاسی نجوم ۲۰۲۵

ستاره‌شناسان و عکاسان آماتور از سراسر استرالیا دعوت شدند تا پدیده‌های فضایی را در قاب دوربین خود ثبت کرده و برای مسابقه سالانه عکاسی نجوم ارسال کنند. آثار برگزیده اکنون در مرکز بازدیدکنندگان رصدخانه پارکس CSIRO به نمایش درآمده و بینندگان را به سفری تصویری در گستره کهکشان‌ها، شفق‌های قطبی و قمرهای سیاره‌ای دعوت می‌کنند. هر تصویر نه تنها جلوه‌ای از زیبایی بصری آسمان است، بلکه بازتاب تلاش و دقت علمی شرکت‌کنندگان نیز محسوب می‌شود و اهمیت پژوهش و فناوری در فهم اسرار کیهان را یادآور می‌شود.