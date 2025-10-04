En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۳۵۹
بازدید: ۳۳۷

عکس: هفتادسالگی بیاض امیرعطایی با حضور کلهر و گنجه‌ای وبزرگان موسیقی

مراسم بزرگداشت بیاض امیرعطایی، از برجسته‌ترین سازندگان کمانچه در ایران، با حضور چهره‌هایی چون کیهان کلهر، داوود گنجه‌ای و جمعی از استادان و هنرمندان موسیقی ایرانی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. این گردهمایی هنری، فراتر از یک جشن تولد، به صحنه‌ای برای یادآوری نقش نسل سازندگان در هویت صوتی موسیقی ایران بدل شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی کمانچه بیاض امیرعطایی داوود گنجه ای کیهان کلهر عکس خبری هنرمندان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.