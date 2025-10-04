عکس: هفتادسالگی بیاض امیرعطایی با حضور کلهر و گنجه‌ای وبزرگان موسیقی

مراسم بزرگداشت بیاض امیرعطایی، از برجسته‌ترین سازندگان کمانچه در ایران، با حضور چهره‌هایی چون کیهان کلهر، داوود گنجه‌ای و جمعی از استادان و هنرمندان موسیقی ایرانی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. این گردهمایی هنری، فراتر از یک جشن تولد، به صحنه‌ای برای یادآوری نقش نسل سازندگان در هویت صوتی موسیقی ایران بدل شد.