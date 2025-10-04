En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۳۵۷
بازدید: ۴۷۰

عکس: خط مقدم اوکراین: از پنجره‌های تخته‌کوبی‌شده تا تهدید دائمی پهپادها و مرگ

در شهرهای خط مقدم اوکراین، زندگی زیر تهدید مستمر حملات هوایی، شکلی جدید به خود گرفته است؛ ساکنان این مناطق برای دفاع از خانه‌های خود به نصب تورهای ضد پهپاد روی ساختمان‌ها روی آورده و پنجره‌ها را تخته‌کوبی کرده‌اند، در حالی که هر لحظه خطر کشته شدن ناگهانی، واقعیت روزمره آنهاست.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل اوکراین پهپاد‌ خط مقدم
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
