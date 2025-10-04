محمود بیداریان درگذشت

به گزارش تایناک به نقل از تسنیم، استاد محمود بیداریان، مربی و سازنده بزرگ فوتبال، درگذشت.

محمود بیداریان یکی از مربیان سازنده فوتبال ایران بود، مردی که سال‌ها از عمر خود را با تعهد و تلاش خستگی‌ناپذیر صرف تربیت نسل‌های جوان و رشد فوتبال کشور کرد و نقشی ماندگار در تاریخ ورزش ایران بر جای گذاشت.

وی در سال‌های گذشته عهده‌دار مسئولیت‌های مهمی در فوتبال پایه ملی بود و توانست بازیکنان زیادی را به تیم‌های ملی معرفی کند.

خبر درگذشت او، جامعه فوتبال ایران را در اندوهی عمیق فرو برد. یاد و نامش همواره در دل علاقه‌مندان به فوتبال و اهالی ورزش زنده خواهد ماند.

تابناک این ضایعه را به خانواده گرامی آن مرحوم و جامعه فوتبال کشور تسلیت می‌گوید.