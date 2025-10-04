En
آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

کامران فانی که در سال‌های اخیر گوشه عزلت گزیده و راهی به خلوتش نبود حالا در ۸۱ سالگی در سرای سالمندان روزگار می‌گذراند.
آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، چندسالی می‌شد خبرنگاران کتاب از یکدیگر سراغ کامران فانی، مترجم و کتاب‌شناس پیشکسوت را می‌گرفتند اما همه به یک چیز می‌رسیدند؛ تلفنی که روی پیغام‌گیر می‌رفت او در این سال‌ها گوشه عزلت گزیده و نه‌تنها اغیار و حتی دوستان را به حضور نمی‌پذیرفت؛ اما همه امیدوار بودیم روزهایی پر از آرامش داشته باشد.

حدود دو ماه پیش با تماس‌های گاه به گاه به امید اینکه خبری از فانی بگیریم، تلفن خانه‌اش را خانمی برداشت، خود را خاله او معرفی کرد و از بیماری فراموشی (آلزایمر) او گفت؛ اما خواست خبری از احوال او منتشر نشود. حالا خبر رسیده که فانی در سرای سالمندان است.

پرستار کامران فانی در سرای سالمندان که او را «بابا» خطاب می‌کند به ایسنا می‌گوید: بابا حدود یک‌ماهی می‌شود که پیش ماست. حال عمومی‌اش خوب است و درگیر بیماری آلزایمر و عوارض آن است.

کامران فانی، فهرست‌نویس و کتابشناس برجسته ایران متولد سال ۱۳۲۲ در قزوین‌ است که مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد کتابداری‌ دارد. او در سال ۸۲ به عضویت پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی همزمان عضو هیئت علمی کتابخانه ملی است و مدتی هم سرپرست بخش ایران‌شناسی این سازمان بود.

برخی از آثار کامران فانی عبارتند از: سرعنوان‌های موضوعی فارسی، رده‌بندی تاریخ ایران، رده‌بندی فلسفه اسلامی، فرهنگ موضوعی قرآن مجید، جنگ جهانی اول و دوم، دایره‌المعارف تشیع (نویسنده و ویراستار)، دانشنامه کودکان و نوجوانان، علم در تاریخ، جان برنال (ترجمه)، زردشت، سیاستمدار یا جادوگر؟، هنینگ (ترجمه)، سلوک روحی بتهوون، سالیوان (ترجمه)، خطابه پوشکین، داستایوفسکی (ترجمه)، مرغ دریایی، آنتوان چخوف (ترجمه)، آدم‌های ماشینی‌: روبات‌ها، کارل چاپک (ترجمه)، موش و گربه، گونترگراس (ترجمه).

 

آخرین خبر از وضعیت کامران فانی

