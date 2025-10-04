En
کد خبر: ۱۳۳۲۲۴۶
بازدید: ۵۳۶

عکس: تمرین رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد نیروی مسلح اندونزی

تمرین رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد نیروی مسلح ملی اندونزی (TNI) روز ۳ اکتبر ۲۰۲۵ در بنای یادبود ملی جاکارتا برگزار شد. این تمرین که بخشی از آماده‌سازی‌ها برای مراسم اصلی در ۵ اکتبر به رهبری رئیس‌جمهور پرابوو سوبیانتو بود.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
