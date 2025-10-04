عکس: تمرین رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد نیروی مسلح اندونزی
تمرین رژه نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد نیروی مسلح ملی اندونزی (TNI) روز ۳ اکتبر ۲۰۲۵ در بنای یادبود ملی جاکارتا برگزار شد. این تمرین که بخشی از آمادهسازیها برای مراسم اصلی در ۵ اکتبر به رهبری رئیسجمهور پرابوو سوبیانتو بود.
برچسبها:عکس بین الملل اندونزی جاکارتا رژه نظامی
