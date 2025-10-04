En
کد خبر: ۱۳۳۲۱۵۹
بازدید: ۸۲۳

عکس: تفرش؛ نگینی پنهان در قلب ایران

شهرستان تفرش، واقع در استان مرکزی، با تاریخ غنی و طبیعت بکر خود، به عنوان یکی از مقاصد جذاب گردشگری شناخته می‌شود. این شهرستان با آثار تاریخی چون مساجد و بناهای قدیمی، همچنین با صنایع دستی و فرهنگ غنی مردمش، نمایانگر هویت و اصالت ایرانی است. تفرش با چشم‌اندازهای طبیعی زیبا و مهمان‌نوازی گرم ساکنانش، فرصتی مناسب برای کشف تاریخ و فرهنگ منطقه را فراهم می‌آورد

تفرش استان مرکزی طبیعت پائیز گردشگزی عکس استانها ایران من
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
