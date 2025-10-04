عکس:حضور علما و مسئولان در مراسم ختم همسر آیت‌الله سیستانی در تهران

مراسم ختم همسر مکرمه مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، شامگاه جمعه ۱۱ مهر در مسجد الغدیر تهران برگزار شد؛ مراسمی که با حضور پرشمار علما، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی کشور از جمله محمدرضا عارف، علی لاریجانی، سید عباس عراقچی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی همراه بود.