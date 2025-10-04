En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۱۵۷
بازدید: ۳

عکس:حضور علما و مسئولان در مراسم ختم همسر آیت‌الله سیستانی در تهران

مراسم ختم همسر مکرمه مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، شامگاه جمعه ۱۱ مهر در مسجد الغدیر تهران برگزار شد؛ مراسمی که با حضور پرشمار علما، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی کشور از جمله محمدرضا عارف، علی لاریجانی، سید عباس عراقچی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی همراه بود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ختم ختم همسر آیت الله سیستانی آیت الله سیستانی مجلس ختم عکس خبری شخصیت ها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.