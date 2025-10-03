En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۲۱۴۱
بازدید: ۵۲۲

عکس: حمله به کنیسه در منچستر؛ صدای اعتراض علیه جنایات صهیونیست‌ها

حمله به کنیسه‌ای در منچستر، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت سیاست‌های جنگ‌طلبانه رهبران رژیم صهیونیستی معطوف کرده است؛ سیاست‌هایی که به رهبری بنیامین نتانیاهو و با حمایت آشکار چهره‌هایی چون دونالد ترامپ، نه‌تنها صلح و امنیت منطقه را نابود کرده بلکه موجی از خشونت و نفرت را در سطح جهان دامن زده است. تحلیلگران معتقدند نتانیاهو با پافشاری بر رویکرد نظامی و سرکوبگرانه در غزه، زمینه ناامنی برای خود یهودیان در سراسر دنیا را نیز فراهم کرده و افکار عمومی را بیش از هر زمان دیگر علیه رژیم صهیونیستی برانگیخته است. در حالی‌که غزه هر روز قربانیان جدیدی از میان کودکان و غیرنظامیان می‌دهد، صدای محکومیت جهانی نسبت به این سیاست‌ها رساتر شده و نتانیاهو و متحدان جنگ‌طلبش بیش از همیشه در مظان اتهام قرار گرفته‌اند.

برچسب‌ها:
حمله به کنیسه‌ای در منچستر منچستر عکس بین الملل جنایات رژیم صهیونیستی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
