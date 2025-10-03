عکس: اعتراضات جهانی علیه جنایات صهیونیست‌ها و توقیف ناوگان صمود

در پی صدور دستور مستقیم نتانیاهو برای توقیف «ناوگان جهانی صمود» که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، موجی از خشم و اعتراض در سراسر جهان برانگیخته شد. گزارش‌ها حاکی است رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری نیروی دریایی خود عملیات متوقف‌سازی این کاروان را آغاز کرده و مانع رسیدن دارو و غذا به مردمی شده است که نزدیک به دو سال است زیر بمباران و محاصره با قحطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در واکنش به این اقدام، تظاهرات گسترده در شهر‌های اروپایی همچون لندن، پاریس و برلین و نیز در کشور‌های آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و شیلی برگزار شد و مردم با شعار‌هایی علیه جنایت صهیونیست‌ها خواستار پایان محاصره غزه شدند. این در حالی است که بسیاری از دولت‌های اسلامی همچنان در سکوت فرو رفته‌اند و ناتوانی در ایجاد اتحاد برای مقابله با تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی، خشم ملت‌های مسلمان و آزادگان جهان را دوچندان کرده است.