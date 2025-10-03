حجره پدر فرمانده شهید ایرانی

مسعود پزشکیان گفت: «آن‌ها می‌گویند اسنپ بک را به ما اعمال می‌کنند در...

توافقی با 47 ماده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای که...