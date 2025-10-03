ایلان ماسک علیه نتفلیکس به پاخواست

به گزارش تابناک، ایلان ماسک با فراخوانی جنجالی خواستار لغو اشتراک نتفلیکس شد. اما دلیل این درخواست عجیب مدیرعامل تسلا چیست و چه تاثیری بر غول استریم جهان خواهد گذاشت؟
ایلان ماسک مدیرعامل تسلا و اسپیس ایکس در اظهارنظری جنجالی از میلیونها دنبالکننده خود خواست اشتراک نتفلیکس را لغو کنند. این درخواست طوفانی در شبکههای اجتماعی به پا کرده و باعث سقوط ارزش سهام غول استریم محتوا شده است. اما ماجرا از کجا شروع شد و چرا ماسک چنین موضع تندی علیه یکی از بزرگترین پلتفرمهای سرگرمی جهان گرفته است؟
همه چیز به یک انیمیشن سریالی به نام Dead End: Paranormal Park و حواشی پیرامون آن برمیگردد. ماسک در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر پستی که به محتوای این انیمیشن انتقاد میکرد به این جریان پیوست. منتقدان معتقدند این انیمیشن که برای رده سنی ۷ سال به بالا تولید شده حاوی مضامینی است که برای کودکان مناسب نیست. ایلان ماسک در واکنش به این موضوع نوشت این وضعیت اصلا خوب نیست و از کاربران خواست برای سلامت فرزندانشان اشتراک خود را لغو کنند.
فراخوان ماسک بازتاب گستردهای در رسانهها و بازار سهام داشت و سهام نتفلیکس با افت محسوسی روبرو شد. این اتفاق بار دیگر قدرت چهرههای سرشناس حوزه فناوری را به نمایش گذاشت. ماسک پیش از این نیز از آنچه ویروس ذهن بیدار در محصولات سرگرمی مینامید انتقاد کرده بود. او معتقد است برخی شرکتها با اهداف ایدئولوژیک محتوایی تولید میکنند که با ارزشهای جامعه همخوانی ندارد. حالا باید دید آیا این کارزار جدید میتواند تاثیر بلندمدتی بر سیاستهای محتوایی نتفلیکس و سایر رقبا بگذارد یا خیر.