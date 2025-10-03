En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیت‌کوین، هدف بعدی ۲۰۰ هزار دلار؟

بهای بیت‌کوین (BTC) برای نخستین بار از اواسط آگوست از سطح ۱۲۰ هزار دلار فراتر رفت. کارشناسان دلیل این رشد را تعطیلی دولت آمریکا، آمار تازه بازار کار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو عنوان کرده‌اند. این جهش می‌تواند توجه دوباره سرمایه‌گذاران به بازار رمزارزها را افزایش دهد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۹
| |
488 بازدید

بیت‌کوین در مسیر تکرار تاریخ طلا دهه ۷۰؛ هدف بعدی ۲۰۰ هزار دلار؟

به گزارش تابناک به نقل از صدای بورس؛ قیمت بیت کوین (BTC) برای نخستین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰ هزار دلار عبور کرده که ناشی از تعطیلی دولت آمریکا، داده‌های بازار کار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بوده است.
 
در همین حال، برخی تحلیلگران با استناد به الگوهای تکنیکال، هدف ۲۰۰ هزار دلار تا پایان سال را برای BTC محتمل می‌دانند؛ و حتی مقایسه‌هایی میان ساختار قیمتی فعلی بیت کوین و طلا در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده است. همچنین، داده‌های فصلی کوین‌گلس نشان می‌دهد میانگین بازدهی فصل چهارم بیت کوین ۷۹ درصد بوده که در صورت تکرار، قیمت را به بالای ۲۱۵ هزار دلار می‌رساند.

با این حال، تردیدهای زیادی هم وجود دارد. منتقدانی مانند جو کارلاساره تاکید می‌کنند که تنها ۹۰ روز تا پایان سال باقی مانده و بیت کوین باید روزانه به طور میانگین ۸۵۰ دلار رشد کند تا به هدف مورد بحث برسد؛ چیزی که حتی در قوی‌ترین رالی‌های گذشته هم به ندرت رخ داده است. او همچنین یادآور شده که رشد سنگین بیت کوین نیازمند ورود میلیاردها دلار سرمایه تازه به بازار است.

به همین دلیل، اگرچه داده‌های تکنیکال و فصلی از اهداف قیمتی بالاتر حمایت می‌کند، اما رسیدن بیت کوین به ۲۰۰ هزار دلار تا پایان ۲۰۲۵ همچنان به ورود سرمایه‌های سنگین و یک روند صعودی بی‌وقفه نیاز دارد.
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت‌کوین قیمت بیت کوین قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ارزدیجیتال قیمت ارز دیجیتال ارز دیجیتالی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aWz
tabnak.ir/005aWz