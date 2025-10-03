بهای بیت‌کوین (BTC) برای نخستین بار از اواسط آگوست از سطح ۱۲۰ هزار دلار فراتر رفت. کارشناسان دلیل این رشد را تعطیلی دولت آمریکا، آمار تازه بازار کار و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو عنوان کرده‌اند. این جهش می‌تواند توجه دوباره سرمایه‌گذاران به بازار رمزارزها را افزایش دهد.

در همین حال، برخی تحلیلگران با استناد به الگوهای تکنیکال، هدف ۲۰۰ هزار دلار تا پایان سال را برای BTC محتمل می‌دانند؛ و حتی مقایسه‌هایی میان ساختار قیمتی فعلی بیت کوین و طلا در دهه ۱۹۷۰ مطرح شده است. همچنین، داده‌های فصلی کوین‌گلس نشان می‌دهد میانگین بازدهی فصل چهارم بیت کوین ۷۹ درصد بوده که در صورت تکرار، قیمت را به بالای ۲۱۵ هزار دلار می‌رساند.



با این حال، تردیدهای زیادی هم وجود دارد. منتقدانی مانند جو کارلاساره تاکید می‌کنند که تنها ۹۰ روز تا پایان سال باقی مانده و بیت کوین باید روزانه به طور میانگین ۸۵۰ دلار رشد کند تا به هدف مورد بحث برسد؛ چیزی که حتی در قوی‌ترین رالی‌های گذشته هم به ندرت رخ داده است. او همچنین یادآور شده که رشد سنگین بیت کوین نیازمند ورود میلیاردها دلار سرمایه تازه به بازار است.



به همین دلیل، اگرچه داده‌های تکنیکال و فصلی از اهداف قیمتی بالاتر حمایت می‌کند، اما رسیدن بیت کوین به ۲۰۰ هزار دلار تا پایان ۲۰۲۵ همچنان به ورود سرمایه‌های سنگین و یک روند صعودی بی‌وقفه نیاز دارد.