آدام موسری، مدیر اسرائیلی-آمریکایی اینستاگرام در ویدئویی با عنوان «شکستن افسانه» درباره شایعات مربوط به جاسوسی اینستاگرام از طریق میکروفون گوشی کاربران توضیح داد: ما به شما گوش نمی‌دهیم و از میکروفون گوشی شما برای جاسوسی استفاده نمی‌کنیم. اگر چنین کاری می‌کردیم، باتری گوشی شما به سرعت تمام می‌شد و چراغ کوچکی بالای صفحه روشن می‌شد که فعال بودن میکروفون را نشان می‌دهد... ممکن است تبلیغ چیزی را که اخیراً درباره‌اش صحبت کرده‌اید ببینید، اما این به دلایل دیگری است؛ مثلاً شاید قبلاً آن محصول را در وب‌سایتی جستجو کرده‌اید یا تبلیغ‌کنندگان اطلاعات بازدیدکنندگان وب‌سایت‌ها را با ما به اشتراک می‌گذارند تا تبلیغات مرتبط نشان دهند... گاهی ممکن است تبلیغ را قبل از مکالمه دیده باشید و ناخودآگاه در ذهن‌تان باقی مانده باشد که بر صحبت‌های بعدی شما تأثیر می‌گذارد، و گاهی هم این فقط یک اتفاق تصادفی است... می‌دانم بعضی افراد هر چقدر هم توضیح بدهیم باور نمی‌کنند، اما این حقیقت است که ما به میکروفون گوشی شما گوش نمی‌دهیم.»