En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۱۸۱۵
بازدید: ۸۵۸

عکس: پنجره‌ای به گذشته: قم در دهه سی؛ خیابانی پر از زندگی در سایه گنبد و مناره

این تصویر تاریخی از اواخر دهه ۳۰ شمسی، گوشه‌ای از بافت قدیم شهر قم را نشان می‌دهد؛ جایی که زندگی روزمره مردم در کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی جریان دارد و گنبد و مناره باشکوه مسجد، نماد جاودانه شهر، بر فراز خانه‌های آجری خودنمایی می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تک عکس قم پنجره‌ای به گذشته
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.