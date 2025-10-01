عکس: پنجرهای به گذشته: قم در دهه سی؛ خیابانی پر از زندگی در سایه گنبد و مناره
این تصویر تاریخی از اواخر دهه ۳۰ شمسی، گوشهای از بافت قدیم شهر قم را نشان میدهد؛ جایی که زندگی روزمره مردم در کوچهپسکوچههای خاکی جریان دارد و گنبد و مناره باشکوه مسجد، نماد جاودانه شهر، بر فراز خانههای آجری خودنمایی میکند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:تک عکس قم پنجرهای به گذشته
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.