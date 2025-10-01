En
کد خبر: ۱۳۳۱۷۹۳
بازدید: ۷۲۳

عکس: قاب‌هایی که عشق را فریاد می‌زند

در دنیای پرشتاب امروز، که هر روزه با حجم وسیعی از اطلاعات و تصاویر سروکار داریم، گاهی اوقات یک قاب کوچک، تمامی معنای زندگی و ریشه‌های وجودمان را به تصویر می‌کشد. این گزارش تصویری، با تمرکز بر عکس‌های پدران و مادرانی که در کیف پول‌ها یا گالری موبایل مردم جای گرفته‌اند، روایتی است از حضور همیشگی عشق، احترام و یاد عزیزترین‌ها در دل شلوغی‌های روزمره. روز سالمند، فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه والا و بی‌بدیل پدران و مادرانی است که عمر خود را صرف بالندگی نسل‌ها کرده‌اند. این تصاویر نشانه‌ای از ریشه‌های عمیق عاطفی و ارزش‌های فرهنگی ماست که هرگز از یاد نمی‌روند.

برچسب‌ها:
قاب عکس قاب‌هایی که عشق را فریاد می‌زند عکس مستند
