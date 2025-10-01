عکس: قابهایی که عشق را فریاد میزند
در دنیای پرشتاب امروز، که هر روزه با حجم وسیعی از اطلاعات و تصاویر سروکار داریم، گاهی اوقات یک قاب کوچک، تمامی معنای زندگی و ریشههای وجودمان را به تصویر میکشد. این گزارش تصویری، با تمرکز بر عکسهای پدران و مادرانی که در کیف پولها یا گالری موبایل مردم جای گرفتهاند، روایتی است از حضور همیشگی عشق، احترام و یاد عزیزترینها در دل شلوغیهای روزمره. روز سالمند، فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه والا و بیبدیل پدران و مادرانی است که عمر خود را صرف بالندگی نسلها کردهاند. این تصاویر نشانهای از ریشههای عمیق عاطفی و ارزشهای فرهنگی ماست که هرگز از یاد نمیروند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:قاب عکس قابهایی که عشق را فریاد میزند عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.