فیلم روزی روزگاری آبادان به کارگردانی و نویسندگی حمیدرضا آذرنگ و به تهیهکنندگی عبدالله اسکندری و علی اوجی محصول سال 1399 است. خانواده پنجنفری مصیب چرخیده در آخرین روزهای سال 1381 در آبادان مشغول خرید شب عید هستند، اما به دلیل خمار بودن مصیب که ناشی از گرفتاریاش به مواد مخدر است کشمکشی میان آنها درمیگیرد و در اوج تلاش خیری مادر خانواده برای به آرامش رساندن خانواده تلاش میکند؛ به ناگاه اتفاقی غیرمنتظره همه آنها را غافلگیر میکند و... . محسن تنابنده، فاطمه معتمدآریا، الهام شفیعی، هیراد آذرنگ، سهیل جمالی و امیرحسین ابراهیمی در این فیلم مقابل دوربین مسعود سلامی بازی کردند. حسام ناصری موسیقی متن این فیلم را ساخت و سپیده عبدالوهاب این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.