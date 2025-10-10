فیلم عصب کشی به کارگردانی و نویسندگی امیر توده‌ روستا محصول سال 1402 است. رهام دانش‌ آموز مهدکودک عاشق همکلاسی‌‌اش رعنا می‌‌شود و در تمام مدت رویارویی با قلدر کلاس، رازهای پیچیده زندگی شخصی او را کشف می‌‌کند. شبنم دادخواه، آیهان شایگان، نورا حنیفه‌ زاده، رایان رزمی، کیانا مهدی‌ آبادی، سیاوش صیدی، اشکان زال‌ نژاد، آرنیکا روستا، پارسا جلالی و... در این فیلم مقابل دوربین سروش علیزاده بازی کردند. فردین ‌خلعتبری موسیقی متن این فیلم را ساخت و میثم صمدی بهرامی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم را می‌بینید.