فیلم کارو به کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی فهیمه سلیمانی و احمد مرادپور محصول سال 1398 است. یک کشتی‌گیر نوجوان اهل کرمانشاه به نام کارو، پس از سال‌ها تلاش و تمرین، به تیم ملی کشتی دعوت می‌شود. او در مواجهه با سختی‌های زندگی و موانع متعدد، به حمایت بی‌دریغ مادری فداکار و از خودگذشته متکی است. مریلا زارعی، پیمان مقدمی، حبیب پاینده، حامد احمدجو، مرتضی شاه‌کرم، اسماعیل موحدی، حمیدرضا حجابی‌زاده، پیمان نوری و مجتبی حسینی در این فیلم مقابل دوربین علی‌محمد قاسمی بازی کردند. سعید شبانی نژاد موسیقی متن این فیلم را ساخت و احمد مرادپور این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.