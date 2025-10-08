فیلم سینمایی بازی را بکش به کارگردانی محمدابراهیم عزیزی و نویسندگی لادن شیرمرد و محمدابراهیم عزیزی محصول 1403 است. موسی، از پیشکسوتان فوتبال، برادرش را در یک سانحه ورزشی از دست میدهد. او در مسیر کشف راز مرگ برادرش با حقایق عجیبی روبهرو میشود... . محسن کیایی، هدی زینالعابدین، پوریا رحیمیسام، محمد بحرانی، متین حیدرینیا، حدیث بیابانگرد، سودابه جعفرزاده، مهرداد بخشی، فرحروز دواتگر و بهرام نوری در این فیلم مقابل دوربین حسین جلیلی بازی کردند. پیام آزادی موسیقی متن این فیلم ساخت و نیما جعفری جوزانی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.