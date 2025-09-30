رفتار مرزبان ایران با سنگی از ایران که به کشور همسایه افتاد

سردار گودرزی فرمانده مرزبانی در گفت‌وگویی خاطره‌ای جالب تعریف کرد و گفت: «برای بازدید مرزی به ارومیه سفر کرده بودیم و قرار بود از ارتفاعات عبور کنیم؛ این ارتفاعات به‌قدری سخت بود که حتی خودروی لندکروز چند بار باید از یک مسیر عقب و جلو شود تا بتواند عبور کند، دقیقاً در نقطه صفر مرزی یک سنگ در نتیجه عبور ما از زیر لاستیک در رفت و به مرز کشور مقابل افتاد. سربازی که پشت تیربار خودرو با صلابت ایستاده بود، از خودرو پیاده شد و آن سنگ را برداشت و آورد داخل کشور و ‌گفت: «این سنگ متعلق به کشور ماست» و اجازه نداد به خاک کشور مقابل برود... اینکه برخی مواقع اعلام می‌شود سربازان مرزبانی بر اثر سرمازدگی و یا گرمازدگی جان خود را از دست می دهند اصلاً صحت ندارد. این شایعات عملیات روانی و کار دشمن است تا روح سربازان را آزرده کنند تا جوانان ما را از سربازی به‌ویژه سربازی در مرز بترساند.»