سید حسن نصرالله

سید حسن نصرالله (۱۹۶۰ ـ ۲۰۲۴) در حومه بیروت چشم به جهان گشود و از جوانی وارد مسیر طلبگی و مبارزه شد.پس از پیوستن به مقاومت لبنان و رسیدن به دبیرکلی حزب‌الله، تحت رهبری او پیروزی‌های بزرگی مانند آزادسازی جنوب در ۲۰۰۰ و شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶ رقم خورد.او به نمادی از ایستادگی در برابر صهیونیسم و استکبار جهانی تبدیل شد و یاد و ابتکاراتش الهام‌بخش جریانات ظلم‌ستیز و مبارز در جهان باقی مانده است.