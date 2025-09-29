عکس: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه با نقض آتش‌بس، مواضعی در اطراف نبطیه و جِرماق را هدف قرار دادند. منابع محلی می‌گویند این حملات تلفات جانی در پی نداشته و حزب‌الله همچنان بر حق خود در مقاومت و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید دارد.