یادداشت
کد خبر: ۱۳۳۱۳۱۳
بازدید: ۳

عکس: حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه با نقض آتش‌بس، مواضعی در اطراف نبطیه و جِرماق را هدف قرار دادند. منابع محلی می‌گویند این حملات تلفات جانی در پی نداشته و حزب‌الله همچنان بر حق خود در مقاومت و پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید دارد.

حمله هوایی اسرائیل جنوب لبنان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
