محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: «...صهیونیست‌ها دنبال این هستند که یک‌بار دیگر از نظر نظامی شانس‌شان را علیه ایران امتحان کنند... ممکن است حوادثی در داخل اسرائیل به‌وجود بیاید که این کار ممکن نشود... در جنگ دوازده روزه فقط سی درصد از توان‌نمان را استفاده کردیم و بخشی از موشک‌هایمان را استفاده نکردیم، چون خودمان را برای جنگ دو ماهه آماده کردیم. شما روز یازده دیدید که وقتی سجیل و خرمشهر آمد، پدیده جدیدی بود، چون... اگر جنگ بیش از دو ماه طول می‌کشد امروز خبری از اسرائیل نبود... اگر دوباره شروع کنند ما خطوط قرمزمان را تغییر می‌دهیم. مسائلی است که الان مصلحت نیست وارد آنها شوم...» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.