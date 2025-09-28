حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین خطاب به سعید جلیلی تیر ماه 1403 گفته بود: «شما که 700 میلیارد دلار به کشور صدمه زدید. شما که در این سه سال 300 میلیارد دیگر به کشور لطمه زدید. اگر می‌خواهی راجع به دولت روحانی و تدبیر و امید صحبت کنی، اگر شهامتش را داری با خود من مناظره کن.» حالا سعید جلیلی در دانشگاه شیراز گفته است: «(برای مناظره) من الان آمادگی دارم. امروز یک بچه‌ای که فقط یک دور اخبار را خوانده باشد و اظهارات آقای روحانی را دیده باشد و در دبستان باشد در مناظره آقای روحانی را محکوم خواهد کرد.» اگر واقعاً سعید جلیلی آمادگی این مناظره است و حسن روحانی نیز پای حرفش ایستاده، تابناک که در مقاطع متعدد منتقد جدی هر دو جریان بوده و از این منظر زمین بی‌طرف محسوب می‌شود، آمادگی دارد میزبان این مناظره باشد.