En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 218
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۱۱۷۱
کد خبر:۱۳۳۱۱۷۱
1162 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین خطاب به سعید جلیلی تیر ماه 1403 گفته بود: «شما که 700 میلیارد دلار به کشور صدمه زدید. شما که در این سه سال 300 میلیارد دیگر به کشور لطمه زدید. اگر می‌خواهی راجع به دولت روحانی و تدبیر و امید صحبت کنی، اگر شهامتش را داری با خود من مناظره کن.» حالا سعید جلیلی در دانشگاه شیراز گفته است: «(برای مناظره) من الان آمادگی دارم. امروز یک بچه‌ای که فقط یک دور اخبار را خوانده باشد و اظهارات آقای روحانی را دیده باشد و در دبستان باشد در مناظره آقای روحانی را محکوم خواهد کرد.» اگر واقعاً سعید جلیلی آمادگی این مناظره است و حسن روحانی نیز پای حرفش ایستاده، تابناک که در مقاطع متعدد منتقد جدی هر دو جریان بوده و از این منظر زمین بی‌طرف محسوب می‌شود، آمادگی دارد میزبان این مناظره باشد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن روحانی سعید جلیلی مناظره
اخبار مرتبط
فرانسه گفت قطعنامه آمریکا علیه ایران را وتو می‌کنیم!
روایت حسن روحانی از مکالمه‌اش با رهبری درباره پرونده هسته‌ای
پاسخ سنگین حسن روحانی به سعید جلیلی
حسن روحانی: نتانیاهو و تندروهای داخلی مخالف خرید اس 300 بودند!
بازگشت یازده ثانیه‌ای حسن روحانی به تلویزیون!
افشای علت عدم توافق با آمریکا در دولت رئیسی
روحانی به مردم: به سلطان قطعنامه‌ها رأی ندهید!
زبان بدن روحانی در برخورد با جلیلی جنجالی شد
حسن روحانی: نگذاشتند توافق شود تا روحانی ناموفق باشد!
حسن روحانی با این ویدیو شبانه جواب امثال جلیلی را داد
عصبانیت شدید حسن روحانی بابت مناظره‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
12
پاسخ
تو چیکار به بچه داری بچه جان.راست میگی تو رسانه ملی مناظره کن.چرا طفره میری .جرات نداری.همه ملت هم میدونن
کسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
16
پاسخ
اگر جلیلی حاظر به مناظره شد ؟این قوم عادت به مونولوگ دارند نه دیالوگ
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
12
پاسخ
فقط حرف نمی‌زنند بیایند و مناظره کنند تا مردم با واقعیت های کشور اگاه سوند و درست قضاوت کنند و دوست و دشمن را بشناسند
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟