ساعت بازگشت تحریمها رسید... ببینید روز تصویب قطعنامه تاریخی 1929 در ژوئن 2010 را همراه با سخنان سوزان رایس، چهره بانفوذ دیپلماسی دوران اوباما که نقطه اوج تحریمها و قرار دادن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل با سوءتدبیر سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی بود. به واسطه سوءتدبیر دبیر وقت شورای امنیت ملی در تعامل سازنده با روسیه و چین، این دو کشور این قطعنامه را همچون قطعنامههای پیشین وتو نکردند و تمامی مذاکرات بعدی از جمله برجام برای لغو این تحریمهاست. در واقع اگر جلیلی روسیه و چین را متقاعد میکرد تا این قطعنامهها را وتو کنند، اساساً قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت وجود نداشت که فعال شود و قاعدتاً برجام نیز که محور اصلیاش لغو تحریمهایی بود که عمدتاً در دوره جلیلی وضع شد، با این شکل تنظیم نمیشد و اساساً چیزی به اسم مکانیزم ماشه معنا نداشت. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.