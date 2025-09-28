En
این فرمانده ایرانی «روی زمین» با اسرائیل جنگید!
نبض خبر

لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت

ساعت بازگشت تحریم‌ها رسید... ببینید روز تصویب قطعنامه تاریخی 1929 در ژوئن 2010 را همراه با سخنان سوزان رایس، چهره بانفوذ دیپلماسی دوران اوباما که نقطه اوج تحریم‌ها و قرار دادن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل با سوءتدبیر سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی بود. به واسطه سوءتدبیر دبیر وقت شورای امنیت ملی در تعامل سازنده با روسیه و چین، این دو کشور این قطعنامه را همچون قطعنامه‌های پیشین وتو نکردند و تمامی مذاکرات بعدی از جمله برجام برای لغو این تحریم‌هاست. در واقع اگر جلیلی روسیه و چین را متقاعد می‌کرد تا این قطعنامه‌ها را وتو کنند، اساساً قطعنامه‌ فصل هفتمی شورای امنیت وجود نداشت که فعال شود و قاعدتاً برجام نیز که محور اصلی‌اش لغو تحریم‌هایی بود که عمدتاً در دوره جلیلی وضع شد، با این شکل تنظیم نمی‌شد و اساساً چیزی به اسم مکانیزم ماشه معنا نداشت. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
4
33
پاسخ
فقط خسارتهایی که جلیلی و محمود خان بر سر این کشور آوردن رو میشه یک کتاب کرد از تحریمهای سازمان ملل گرفته تا لغو قرارداد کرسنت که میلیاردها دلار خسارت بوجود آورد فقط سئوال من اینه که این آقا چطور بعنوان نماینده ریاست جمهوری تایید صلاحیت شد؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
همونطوری که روحانی و ظریف و ... تایید صلاحیت شدند
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
26
پاسخ
یک ماه دیگه بایدیک گونی پول ببریم برای خریدیک کیلوسیب زمینی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
9
9
پاسخ
حالا ما میگیم سعید جلیلی اطلاعاتش سطحی بود ولی روسیه و چین که خبره هستن و می دونستن بقهمن مکانیسم ماشه چیه چرا اونا وتو نکردن؟ حتما باید بهشون درخواست می دادیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
33
پاسخ
عجیبه که این آدم هنوز هم در این مسائل دخالت داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
4
34
پاسخ
چرا جلیلی محاکمه نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
7
17
پاسخ
البته که ایشان هنر مذاکره کردن رو مثل آقای عراقچی و ظریف بلد نیستن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
دقیقا همینطوره، چون از افتخارت ایشان در مذاکرات این بود که تذکر نپوشیدن لباس یقه گشاد به خانم اشتون داده بودند و 3 واحد درس فلسفه در جلسات ارائه میکردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
23
پاسخ
خیانت!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
2
12
پاسخ
ابر و باد و مه و خورشید و فلک این آش را برای ما پختند و الان هم گردن گیر همگی خرابه ! از لاریجانی و جلیلی و احمدی نژاد بگیر تا روحانی و رییسی و پزشکیان و ظریف و ولایتی و ......
ناشناس
|
Spain
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
6
25
پاسخ
هر چی بدبختی داریم از پایداری و پایداری چی هست
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
37
پاسخ
جلیلی وسیله بود. مشکل اصلی سخیف دانستن دنیا و فرهنگ عدم توجه به دنیاست. که نتیجش شد سوخته شدن عمر و زندگی چند نسل از مردمان کشورم
