عکس: بازگشت رئیس جمهور از نیویورک
دکتر مسعود پزشکیان که صبح سهشنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات 9 کشور و سازمان بینالمللی، با استقبال رسمی حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی،دکتر محمدرضا عارف معاون اول و جمعی از اعضای کابینه، به کشور بازگشت.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.