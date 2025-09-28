عکس: بازگشت رئیس جمهور از نیویورک

دکتر مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات 9 کشور و سازمان بین‌المللی، با استقبال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی،دکتر محمدرضا عارف معاون اول و جمعی از اعضای کابینه، به کشور بازگشت.