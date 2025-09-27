عکس: بارش باران و آبگرفتگی معابر در آستارا

بارش بی‌سابقه باران در شبانه‌روز گذشته در شهرستان مرزی بندر آستارا در شمال غربی استان گیلان که میزان آن به ۱۰۴ میلی‌متر رسید، موجب تعطیلی تمامی مدارس ابتدایی در نوبت صبح و عصر روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ شد و مشکلات فراوانی از جمله آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه های داخل شهر آستارا و زیر آب رفتن محوطه و کلاس های درس یک دبیرستان در منطقه عباس آباد این شهرستان را به همراه داشت. ستاد مدیریت بحران و دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان آستارا برای مدیریت شرایط در آماده‌باش کامل هستند.