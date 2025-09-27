عباس عراقچی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید شش ماهه اسنپ بک تاکید کرد: «اگر فشارهای غیرمنطقه ای جایگزین قانون شوند ما نتیجه نخواهیم گرفت. ایران هیچ وقت به فشار سر خم نخواهد کرد. ما همیشه نسبت به احترام واکنش متقابل نشان می‎دهیم... حتی وقتی با آمریکا قبل از حمله اسرائیل مذاکره می‌کردیم نشان دادیم که به دنبال دیپلماسی هستیم... این اقدام کشورهای اروپایی در همکاری ما با آژانس تاثیر خواهد گذاشت... دیپلماسی به مذاکره با آمریکا محدود نیست. ما تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم. بار دوم در وسط مذاکره با آمریکا آنها به ما حمله نظامی کردند.»