عراقچی در شورای امنیت: آمریکا خیانت کرد!

عباس عراقچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید شش ماهه اسنپ بک گفت: «در هیچ کشوری تا الان چنین سطحی از بازرسی انجام نشده است... درباره برنامه هسته ای ایران دائما اطلاعات غلط دادند. این باعث شد تنها کشوری که در منطفه ما بمب اتم دارد یعنی رژیم صهیونیستی نسل کش بتواند حرفش را به دنیا القا کند. تمام این اقدامات کشورهای اروپایی بر اساس دروغ های رژیم صهیونیستی بوده است. اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد و آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد... هیچ دلیلی ندارد که یک بار دیگر به آمریکا اعتماد کنیم...»