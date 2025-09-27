En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 6
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۰۸۴۷
کد خبر:۱۳۳۰۸۴۷
224 بازدید
نبض خبر

عراقچی در شورای امنیت: آمریکا خیانت کرد!

عباس عراقچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید شش ماهه اسنپ بک گفت: «در هیچ کشوری تا الان چنین سطحی از بازرسی انجام نشده است... درباره برنامه هسته ای ایران دائما اطلاعات غلط دادند. این باعث شد تنها کشوری که در منطفه ما بمب اتم دارد یعنی رژیم صهیونیستی نسل کش بتواند حرفش را به دنیا القا کند. تمام این اقدامات کشورهای اروپایی بر اساس دروغ های رژیم صهیونیستی بوده است. اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد و آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد... هیچ دلیلی ندارد که یک بار دیگر به آمریکا اعتماد کنیم...»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی نشست شورای امنیت سازمان ملل ویدیو اسنپ بک مکانیزم ماشه
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟