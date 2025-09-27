En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۰۸۴۳
بازدید: ۴

عکس: هزاران نفر در نیویورک در تظاهراتی خواستار بازداشت نتانیاهو شدند

این تظاهرات در حمایت از مردم غزه برگزار شد و معترضان نسبت به آنچه «نسل‌کشی علیه کودکان و زنان» خواندند، ابراز انزجار کردند.وخواستار بازداشت نتانیاهو شدند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل سازمان ملل متحد نتانیاهو نسل کشی بازداشت‌ نیویورک غزه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.