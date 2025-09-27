عکس: هزاران نفر در نیویورک در تظاهراتی خواستار بازداشت نتانیاهو شدند
این تظاهرات در حمایت از مردم غزه برگزار شد و معترضان نسبت به آنچه «نسلکشی علیه کودکان و زنان» خواندند، ابراز انزجار کردند.وخواستار بازداشت نتانیاهو شدند.
