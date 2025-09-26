En
ادعای نتانیاهو: ایران دوبار می‌خواست ترامپ را ترور کند!
کد خبر:۱۳۳۰۸۲۱
نبض خبر

600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند

سردار سرتیپ پاسدار یعقوب زهدی معاون امور تخصصی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا آمار موشک‌های شلیک شده به سمت اسرائیل در جنگ دوازده روزه را حدود 600 موشک اعلام کرد و تاکید کرد همه این موشک‌ها جایگزین شده است. این فرمانده نظامی با اشاره به اینکه تولیدات قطعات موشک‌ها بین هزاران شرکت دانش بنیان توزیع شده و آنها خودشان هم خبر ندارند قطعات موشکی می‌سازند، تاکید کرد سوله‌هایی که خطوط مونتاژ این قطعات موشک در آن قرار داشت و توسط اسرائیل هدف قرار گرفت، به درون کوه‌ها منتقل شده است. توضیحات این فرمانده نظامی را می‌بینید و می‌شنوید.
