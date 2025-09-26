سردار سرتیپ پاسدار یعقوب زهدی معاون امور تخصصی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا آمار موشکهای شلیک شده به سمت اسرائیل در جنگ دوازده روزه را حدود 600 موشک اعلام کرد و تاکید کرد همه این موشکها جایگزین شده است. این فرمانده نظامی با اشاره به اینکه تولیدات قطعات موشکها بین هزاران شرکت دانش بنیان توزیع شده و آنها خودشان هم خبر ندارند قطعات موشکی میسازند، تاکید کرد سولههایی که خطوط مونتاژ این قطعات موشک در آن قرار داشت و توسط اسرائیل هدف قرار گرفت، به درون کوهها منتقل شده است. توضیحات این فرمانده نظامی را میبینید و میشنوید.