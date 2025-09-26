عکس: جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق گفته میشود و از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد. در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی عراق با برنامهریزی قبلی و به منظور برانداختن نظام تازه تأسیس شدهٔ جمهوری اسلامی ایران، جنگ وسیعی را علیه ایران شروع کرد. عکاس این مجموعه بهرام محمدی فرد است.
برچسبها:عکس مستند جنگ تحمیلی ایران دفاع مقدس
