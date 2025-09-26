En
کد خبر: ۱۳۳۰۷۱۰
بازدید: ۵۶۹

عکس: جنگ تحمیلی در دوران دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق گفته می‌شود و از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ادامه دارد. در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی عراق با برنامه‌ریزی قبلی و به منظور برانداختن نظام تازه تأسیس شدهٔ جمهوری اسلامی ایران، جنگ وسیعی را علیه ایران شروع کرد. عکاس این مجموعه بهرام محمدی فرد است.

برچسب‌ها:
عکس مستند جنگ تحمیلی ایران دفاع مقدس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
