حرف‌های ترامپ با نشان جنگنده اف 35 بر سینه + زیرنویس

در جریان دیدار روئسای جمهور آمریکا و ترکیه در کاخ سفید آغاز شد، ترامپ که نشان جنگنده اف 35 بر روی لباسش نصب کرده بود، با اردوغان درباره فروش جنگنده‌های اف 16 و اف 35 به ترکیه رایزنی کرد و در صورت «خوب بودن دیدار امشب»، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ترکیه به زودی لغو خواهد شد. ترامپ در جریان این گفت و گو ضمن اشاره به فروش این جنگنده‌ها به ترکیه گفت: «دوست دارم او (اردوغان) خرید هرگونه نفت از روسیه را متوقف کند، تا زمانی که روسیه به این حملات علیه اوکراین ادامه می‌دهد!« بخش‌هایی از این دیدار را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
