تصاویر درگیری خونین در مرز هند و چین

لاداخ، منطقه مرزی هند در ارتفاعات هیمالیا که در قلب تنش‌های اخیر هند و چین قرار داشت، شاهد اعتراضات خشونت‌آمیز نسل زد بود؛ جایی که جوانان دفتر منطقه‌ای حزب «بی‌جی‌پی» نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، را به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند. معترضان، عمدتاً دانشجویان و جوانان، در له، پایتخت منطقه، با شعارهایی خواستار اعطای وضعیت ایالتی به لاداخ و حفاظت‌های ویژه برای این منطقه مرزی با چین شدند. هماهنگ‌کنندگان اعتراضات به الجزیره گفتند که پس از اعزام نیروهای مسلح به این اعتراضات، که به گفته آن‌ها در ابتدا مسالمت آمیز بودند، درگیری‌ها تشدید شده و حداقل چهار معترض کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. مقامات نیز از زخمی شدن ده‌ها نیروی امنیتی خبر دادند. دولت مرکزی هند و حزب بی‌جی‌پی این اعتراضات را «توطئه سیاسی» خواندند و مدعی شدند که توسط کنگره ملی هند تحریک شده است. وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی تحت کنترل است، اما این خشونت‌ها عمداً مهندسی شده‌اند.» مقامات به اشاره وانگچوک به اعتراضات نسل زد در نپال و «بهار عربی» به عنوان الگویی برای اعتراضات، انتقاد کرده و گفتند این اقدامات «مردم را فریب داده و برای منافع شخصی و سیاسی» طراحی شده است.