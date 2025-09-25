En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تصاویر خروج قطار تهران - مشهد از ریل
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۰۶۵۲
کد خبر:۱۳۳۰۶۵۲
14 بازدید
نبض خبر

لحظات بمباران یمن توسط رژیم اسرائیل از سه زاویه

همزمان با سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر یمن، 20 جنگنده نیروی هوایی رژیم اسرائیل عصر امروز بیش از 65 پرتابه را بر روی اهداف حوثی‌ها در صنعا پرتاب کردند و در مجموع هفت نقطه متعلق به انصارالله یمن از جمله پنج مقر نظامی که نیروهای و انبار های سلاح مورد اصابت قرار گرفتند. ستاد فرماندهی کل حوثی‌ها، مجتمع‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی حوثی، مقر اداره اطلاعات نظامی حوثی‌ها و اردوگاه‌های نظامی که در منطقه صنعا محل نگهداری سلاح‌ها از جمله اهداف این حمله بوده اما آنچه توجهات را به خود جلب کرده اصابت 13 بمب و موشک به یک مجتمع مسکونی در صنعا اصابت کرده است که احتمال تلاش برای ترور هدفمند را تقویت می‌کند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون 2 تن به شهادت رسیدند و 48 تن زخمی شدند. تصاویری از این حمله را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به یمن بمباران یمن بمباران صنعا ویدیو
اخبار مرتبط
لحظه شلیک موشک کروز از ناو آمریکا به یمن
لحظات پرواز جنگنده‌های آمریکا برای بمباران یمن
لحظات حمله اسرائیل به یمن برای ترور سران انصارالله
بحث جنجالی درباره حمله آمریکا به ایران در برنامه نوروزی تلویزیون
روی آنتن شبکه سه مطرح شد: یهودی‌ها سریعا اسرائیل را تخلیه کنند
حجم وحشتناک کشته و زخمی‌های یمن پس از حمله آمریکا +18
لحظات پرواز جنگنده‌های آمریکا و آغاز بمباران یمن
لحظه حمله جنگنده‌های اسرائیل به کشتی اسرائیلی!
تصاویر تخریب‌های یمن بر اثر بمباران اسرائیل
تصاویر درون جنگنده‌های F-35I و KC-707 رعیم در حمله به یمن
ویدیوهای شعله‌ عظیم آتش در یمن پس از حمله اسرائیل
حمله اسرائیل به یمن از زاویه جنگنده‌های اف 35؛ این نقطه حساس را زدند
لحظات تسلیح جنگنده‌های اسرائیل و پرواز سمت یمن
لحظات حمله اسرائیل به یمن؛ ستون‌های دود
لحظات انفجار صنعا پس از حمله اسرائیل به یمن
لحظه انهدام برج مراقبت فرودگاه صنعا
تصاویر با خاک یکسان شدن نقاط حمله آمریکا در یمن
تصاویر بمباران یمن توسط جنگنده‌های اسرائیل
لحظات انفجار بمب‌های اسرائیل در یمن و تصاویر ماهواره‌ای
تصاویر حملات رژیم اسرائیل به یمن
تهدید در صداوسیما: خون با خون پاسخ داده می‌شود!
تصاویر حمله سنگین رژیم اسرائیل به فرودگاه صنعای یمن
واکنش مرد یمنی لحظه اصابت بمب آمریکا نزدیکش
فیلم: یمن این گونه در طول شب سوخت
لحظه انفجار عظیم بمب آمریکا در یمن
لحظات حمله اسرائیل به یمن؛ انفجار آخرین هواپیما
لحظات پرواز اف 35‌ های اسرائیل و بمباران سنگین و به آتش کشیدن یمن از 15 زاویه
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟