لحظات بمباران یمن توسط رژیم اسرائیل از سه زاویه

همزمان با سخنرانی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر یمن، 20 جنگنده نیروی هوایی رژیم اسرائیل عصر امروز بیش از 65 پرتابه را بر روی اهداف حوثی‌ها در صنعا پرتاب کردند و در مجموع هفت نقطه متعلق به انصارالله یمن از جمله پنج مقر نظامی که نیروهای و انبار های سلاح مورد اصابت قرار گرفتند. ستاد فرماندهی کل حوثی‌ها، مجتمع‌های دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی حوثی، مقر اداره اطلاعات نظامی حوثی‌ها و اردوگاه‌های نظامی که در منطقه صنعا محل نگهداری سلاح‌ها از جمله اهداف این حمله بوده اما آنچه توجهات را به خود جلب کرده اصابت 13 بمب و موشک به یک مجتمع مسکونی در صنعا اصابت کرده است که احتمال تلاش برای ترور هدفمند را تقویت می‌کند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت یمن تاکنون 2 تن به شهادت رسیدند و 48 تن زخمی شدند. تصاویری از این حمله را می‌بینید.