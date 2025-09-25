تصاویر دکور خانه تازه کامران تفتی و متین ستوده

در طراحی داخلی خانه کامران تفتی و متین ستوده میتوان سلیقهای مدرن و مینیمال را مشاهده کرد که جلوهای از روحیه هنری و ظرافت این تازه عروس و داماد سینمای ایران را به نمایش میگذارد. فضای منزل آنان، روایتی از عشق و زیباییشناسی است، جایی که سادگی و هماهنگی در هر گوشهاش نفس میکشد. در سالن پذیرایی، کفپوش چوبی براق، همچون آینهای گرم، نور را در فضای خانه پخش میکند. میز ناهارخوری چوبی با چهار صندلی مدرن، در مرکز اتاق جای گرفتهاست و زیر نور چراغ آویزِ سقفی، حالوهوایی صمیمی و دلانگیز آفریدهاست. پردههای بلند و ابریشمی که تا زمین ادامه یافتهاند، نه تنها حریمی از آرامش را فراهم آوردهاند، بلکه انسجامی ظریف به فضای داخلی بخشیدهاند. بر دیوار، تابلویی هنری با رنگهایی نرم و هماهنگ با فضای کلی، چشم را میرباید و کنسولی تیرهرنگ در کنار ظریفترین لوازم دکوری، بر عمق و ظرافت دکوراسیون افزودهاست. ترکیب هوشمندانه رنگهای خنثی و عناصر چوبی، در کنار نورپردازی حسابشده، فضایی مدرن، دلنشین و درعینحال کاربردی خلق کرده که بیگمان بازتابی از شخصیت گرم و سلیقهی والای این دو عشق هنرمند است.