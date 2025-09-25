عکس: جولانی در آمریکا؛ از تروریست ۱۰ میلیون دلاری تا سخنرانی در سازمان ملل!

جولانی، رسماً تحت تعقیب آمریکا قرار داشت و در ۱۶ مه ۲۰۱۳ نام او در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و در ۱۰ مه ۲۰۱۷ واشنگتن جایزه پاداش عدالت ۱۰ میلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش شود، تعیین کرد. اما در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ جولانی در آمریکا حضور دارد. کشوری که برای سر جولانی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، اکنون در پایتخت خود با فرش قرمز از او استقبال می‌کند.