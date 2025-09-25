En
کد خبر: ۱۳۳۰۵۷۰
بازدید: ۱۱۰۰
نظرات: ۱

عکس: جولانی در آمریکا؛ از تروریست ۱۰ میلیون دلاری تا سخنرانی در سازمان ملل!

جولانی، رسماً تحت تعقیب آمریکا قرار داشت و در ۱۶ مه ۲۰۱۳ نام او در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و در ۱۰ مه ۲۰۱۷ واشنگتن جایزه پاداش عدالت ۱۰ میلیون دلاری برای دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری‌اش شود، تعیین کرد. اما در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ جولانی در آمریکا حضور دارد. کشوری که برای سر جولانی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، اکنون در پایتخت خود با فرش قرمز از او استقبال می‌کند.

برچسب‌ها:
تک عکس سازمان ملل متحد سخنرانی‌ احمدالشرع جولانی 2025
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۷
سیاست استعمار پدر و مادر نداره
