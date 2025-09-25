۰۳/مهر/۱۴۰۴
فیلم
>>
حوادث
تعداد بازدید : 34
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2117137" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1330557/2117137?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۰۵۵۷
کد خبر:۱۳۳۰۵۵۷
319
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۲:۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
25 September 2025
نبض خبر
لحظات سرقت خشن از خانه با پوشش پستچی
تصاویر یک سرقت خشن از خانه منتشر شده که ظاهراً سارقین با پوشش پستچی وارد خانه شدند. لحظات این سرقت را میبینید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005a8b
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
سرقت از خانه
ویدیو
پستچی
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
مخالفم
به طور مشروط موافقم
کاملاً موافقم