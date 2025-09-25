En
لحظه قتل همسر با شاتگان
کد خبر:۱۳۳۰۵۵۷
نبض خبر

لحظات سرقت خشن از خانه با پوشش پستچی

تصاویر یک سرقت خشن از خانه منتشر شده که ظاهراً سارقین با پوشش پستچی وارد خانه شدند. لحظات این سرقت را می‌بینید.
