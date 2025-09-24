عکس: هدیهای از دل مردم؛ برای رزمندگان جنگ ۱۲ روزه
۱۲۰ هنرمند در میدان هفتم تیر تهران گرد هم آمدند تا برای رزمندگان جنگ ۱۲ روزه اثر هنری خلق کنند.قرار است این آثار به همراه تعدادی دیگر از هدایای مردمی روز پنجشنبه سوم مهرماه در آیینی به منظر عمومی گذاشته شود. این هدایا از نامهها و پیامهای پرمهر کودکان تا آثار هنری مردمی تشکیل شده است.
