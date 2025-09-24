En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۰۵۳۵
بازدید: ۳۳۷

عکس: هدیه‌ای از دل مردم؛ برای رزمندگان جنگ ۱۲ روزه

۱۲۰ هنرمند در میدان هفتم تیر تهران گرد هم آمدند تا برای رزمندگان جنگ ۱۲ روزه اثر هنری خلق کنند.قرار است این آثار به همراه تعدادی دیگر از هدایای مردمی روز پنجشنبه سوم مهرماه در آیینی به منظر عمومی گذاشته شود. این هدایا از نامه‌ها و پیام‌های پرمهر کودکان تا آثار هنری مردمی تشکیل شده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
هنرمندان تقدیر از رزمندگان جنگ 12 روزه هنر مفهوم نمایش خیابانی سرود حماسی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.