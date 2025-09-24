En
کد خبر: ۱۳۳۰۵۲۴
بازدید: ۴۷۱

عکس: دیدار روسای جمهور ایران و فرانسه

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، پیش از ظهر امروز چهارشنبه پس از سخنرانی در اجلاس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

برچسب‌ها:
ایران فرانسه‌ دکتر مسعود پزشکیان امانوئل مکرون عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
