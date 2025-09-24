عکس: دیدار روسای جمهور ایران و فرانسه

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، پیش از ظهر امروز چهارشنبه پس از سخنرانی در اجلاس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد.