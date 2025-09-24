En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 170
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۰۴۷۵
کد خبر:۱۳۳۰۴۷۵
939 بازدید
نبض خبر

اگر ایران محکم می‌زد کار به اینجا نمی‌رسید؟

محمدباقر قالیباف گفت: «در پاسخ به انتقادات درباره عملکردمان در وعده صادق 1، مبنی بر اینکه اگر در آن عملیات ضربات محکم‌تری وارد می‌کردیم شاید اسرائیل جسارت حمله را پیدا نمی‌کرد، باید تأکید کرد فرماندهانی چون شهیدان باقری، رشید و حاجی‌زاده اهل تعلل نبودند و نقد ناآگاهانه به آنان، کمک به دشمن است. ایران در وعده صادق 1 با شلیک نزدیک به 200 موشک و پهپاد واکنشی قاطع نشان داد. تجربه وعده صادق 1 برخی ضعف‌ها را نمایان کرد و موجب ارتقای توان موشکی شد؛ به‌ویژه آنکه پیش از رسیدن به اسرائیل، موشک‌های ما باید از سد پدافند ناتو، آمریکا و سامانه‌های منطقه‌ای عبور کنند.» روایت قالیباف از ترسو خواندن فرماندهان سپاه را می‌بینید و می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عملیات وعده صادق 1 عملیات وعده صادق 2 عملیات وعده صادق 3 ویدیو وعده صادق 2 وعده صادق 1 وعده صادق
اخبار مرتبط
386 افسر اسرائیل در حمله ایران کشته شدند!
روایت حاجی‌زاده از مکاتبات آمریکا و اسرائیل قبل از وعده صادق
آسمان عراق برای حمله به ایران 25 شب در اختیار رژیم صهیونیستی و حامیانش بود!
دستور رهبر انقلاب درباره سلاح کلیدی ایران
لحظه پرتاب موشک‌های عظیم ایران به اسرائیل
لحظه انفجار عظیم موشک ایران در تل آویو از فاصله یک متری
تصاویر پهپادی ایران از پایگاه‌های هوایی اسرائیل
تحلیل فنی ژنرال عرب از جنگ ایران و اسرائیل
ماجرای فیلم حاشیه ساز عملیات وعده صادق 2
تصاویر شگفت انگیز پرتاب هیولای آسمان به سمت اسرائیل
20 ویدیو از شدت تخریب موج بیستم وعده صادق 3
تصاویر موج تازه حملات سنگین موشکی ایران به اسرائیل
قدرت سرجنگی موشک‌های ایران در اسرائیل را ببینید
لحظه اصابت موشک‌ ایران به مرکز تحقیقاتی حساس اسرائیل
تصاویر دیدنی اصابت موشک‌ها به مواضع اسرائیل در سومین شب
تصاویر هواگردهای اسرائیل از لانچرهای موشک ایران زمان حمله ایران به اسرائیل
تصاویر آتش‌سوزی‌ عظیم پالایشگاه حیفا بر اثر حمله ایران
توصیف قالیباف از آنچه ایران برای اسرائیل تدارک دیده
ویدیوی شگفت انگیز عکاس اردنی از حمله موشکی ایران به اسرائیل
موشک‌های ایران برای رسیدن به اسرائیل این مراحل طی می‌کنند
تصاویر تازه از پرتاب موشک از سراسر ایران به مواضع اسرائیل
گزارش تلویزیون اسرائیل از حمله موشکی ایران
لحظه پرتاب موشک‌ها از زیردریایی ایران به اسرائیل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟