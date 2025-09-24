محمدباقر قالیباف گفت: «در پاسخ به انتقادات درباره عملکردمان در وعده صادق 1، مبنی بر اینکه اگر در آن عملیات ضربات محکم‌تری وارد می‌کردیم شاید اسرائیل جسارت حمله را پیدا نمی‌کرد، باید تأکید کرد فرماندهانی چون شهیدان باقری، رشید و حاجی‌زاده اهل تعلل نبودند و نقد ناآگاهانه به آنان، کمک به دشمن است. ایران در وعده صادق 1 با شلیک نزدیک به 200 موشک و پهپاد واکنشی قاطع نشان داد. تجربه وعده صادق 1 برخی ضعف‌ها را نمایان کرد و موجب ارتقای توان موشکی شد؛ به‌ویژه آنکه پیش از رسیدن به اسرائیل، موشک‌های ما باید از سد پدافند ناتو، آمریکا و سامانه‌های منطقه‌ای عبور کنند.» روایت قالیباف از ترسو خواندن فرماندهان سپاه را می‌بینید و می‌بینید.