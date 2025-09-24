محمدباقر قالیباف در گفت‌و‌گو با جواد موگویی در پاسخ به اینکه «کار حزب‌الله دیگه تموم شد!؟» تاکید کرد: «احساس پایان کار حزب‌الله نادرست است؛ شکست نظامی به معنای تسلیم است. انجام یک عملیات به معنای پایان نبرد نیست، زیرا جنگ همیشه فراز و نشیب دارد. مثلاً اسرائیل پس از حمله حماس اعلام شکست نکرد و آمریکایی‌ها با داعش تا دروازه‌های بغداد پیش رفتند اما بازپس‌گیری شدند. و یا خود ما در عملیات کربلای 4 شکست سنگینی خوردیم اما در کربلای 5 دو سوم ارتش صدام را منهدم کردیم. بنابراین نباید بر اساس یک شکست مقطعی نتیجه‌گیری کلی کرد، جنگ روندی پویا و پیچیده است.» قالیباف تاکید کرد: «حزب‌الله از هر زمانی زنده‌تر است؛ هم در توان مادی، هم در بعد معنوی و هم در انسجام، گرچه چالش دارد. پنج لشکر وارد غزه شدند اما متوقف شدند و سپس جبههٔ شمال با همهٔ پهپادها، هواپیماها، توپخانه و یگان‌های پیاده فعال شد اما نتوانستند جلوتر بیایند. حزب‌الله طبق تشخیص خود عمل کرد. تاکتیک فعلی شامل برد آتش حدود پنج کیلومتر در طول جبهه‌ای شصت کیلومتری بود؛ من اگر بودم تا عمق صد کیلومتر می‌جنگیدم چون معتقدم رحم به اسرائیل ظلم به بشریت است. اگر حزب‌الله شکست خورده بود، چرا هر روز نمایندهٔ آمریکا آنجا در تلاش برای خلع سلاح است!» روایت کامل قالیباف را می‌بینید و می‌شنوید